İmamoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘gezi’ yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul dışına yaptığı ziyaretleri eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. İmamoğlu “Gümüşhane'de MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB’ye de 1.5 sene hizmet yapmış bir insanın adına manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli genel başkan, mutlu olurdum” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Mecidiyeköy Meydanı'na inceleme gezisi yaptı. İncelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İstanbul dışına yaptığı ziyaretlerin Cumhurbaşkanı adaylığı çalışması olarak yorumlanması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “ziyaretler için benden izin aldı” açıklaması soruldu.

“GENEL BAŞKANIMIZDAN İZİN ALDIĞIM DOĞRUDUR”

İmamoğlu, “Genel başkanımızdan izin aldığım ve ona bilgi verdiğim doğrudur. Bizim parti terbiyemiz böyle. Genel başkanımızla da başından beri ilçe başkanı olduğum günlerden beri yaklaşık 11 yıldır bizim kurumsal ahlaka uygun olduğu kadar da organik bir ilişkimiz var. Buna gıpta ettiklerini, kıskandıklarını anlıyorum. Ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.

“YORUM YAPARKER DİKKATLİ OLSUNLAR”

Gümüşhane ve Elazığ'a yaptığı ziyaretlerini okul yaptırmak üzere gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Gözümüzden kaçtığı sanılmasın sipariş bir plan senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul’la sınırlı bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir? Varmak istediği yer neresidir, neyin hazırlığı içindedir” sözlerine de yanıt verdi.

İmamoğlu “Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar. Beni eleştiren bazı siyasi partiler var. Görüyorum, duyuyorum. Benim de kurumuma, İstanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane’de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi (coronadan hayatını kaybeden İBB şirketi İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı) üç dönem MHP adına Gümüşhane Belediye Başkanlığı yaptı. Ben Gümüşhane’de MHP adına belediye başkanlığı yapmış, İBB'ye de 1.5 sene hizmet yapmış bir insanın adına manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli genel başkan mutlu olurdum. Bu bilgiyi, bu detayı kendilerine ulaştırayım. Bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim genel başkanımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir” diye konuştu.

“KAPIMIZ AÇIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Mecidiyeköy Meydanı'nda yaptığı inceleme gezisi sırasında, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu’nda bakanlık ile yaşanan sorun da soruldu.

İmamoğlu “Ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey hizmet sunmak, gençlerimizin bir ihtiyacı varsa çözümünde İstanbul’da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında vermeye hazırız. Bu bağlamda ister işin başında bir bakan olsun ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu” dedi.

“BİZ O GÖREVE TALİBİZ”

Devletin hiçbir kurumunun bir siyasi partiye ya da bir siyasi alana ait olmadığını vurgulayan İmamoğlu “Biz bu sürece bu bağlamda bakıyoruz. Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur, gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmekte de hepimizin sorumluluğudur. Biz o göreve talibiz. Bıraksınlar, müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz destek olmak istiyoruz. Gençlerimize nasıl ki İstanbul’da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İBB olarak yurt imkanı sunduk, bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Devlete ait Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda eylem yapan öğrenciler, otobüs seferlerinin artırılmasını, internet kotasının kaldırılmasını talep etmişti. Öğrencilere çözüm sözü veren İBB Başkanı İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” demişti.

Ancak internet sağlamak için yurt önüne konulan İBB aracı, İBB ile İstanbul İl Gençlik Müdürlüğü yetkilileri arasında krize neden olmuş, önce aracın kaldırılması istenmiş daha sonra sorun çözülmüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu” şeklinde sosyal medya paylaşımında bulunmuştu.