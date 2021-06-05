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İşkencedere halkından çevre günü mesajı: Dağları verelim de yerine ne koyalım?

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz inşaat tarafından yapılmak istenilen taş ocağına karşı, köylülerin mücadelesi devam ediyor. Köylüler 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladıkları videolu mesajda, “Bu dağları liman dolgusu için kullanalım, sıkıntı yok. Peki bu dağların yerine ne koyacağız?" dedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 14:04, 05/06/2021
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İşkencedere Vadisi’nde yaklaşık 2 ay önce taş ocağına karşı bölge halkının başlattığı mücadele devam ediyor. Jandarma çalışma alanına köylüleri yaklaştırmadı. Vadi girişinde toplanan bölge halkı ve çevreciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak duygularını dile getirdi.

“GÜNÜ OLAN HER ŞEY KORUNMAYA DAHA MUHTAÇ”

Günü olan her şeyin daha çok korumaya muhtaç olduğunu söyleyen Sibel Baş, “Mesela Hayvan Hakları Günü, Çocukları Koruma Günü… Bunların amacı ne? Korunmadığı, dikkat çekilmek istendiği için aslında bu günler ilan ediliyor. Böyle bir gün kutlanırken herkesin sesimizi duymasını istiyorum. Burada gerçekten ekolojik denge alt üst edildi, su kaynaklarımız tüketildi, ağaçlarımız kesiliyor. Yaban hayvanları tehlike altında. Bu özel günde bize destek olmalarını istiyorum” diye konuştu.

“BU DAĞI LİMAN DOLGUSUNDA KULLANACAKLAR

Yaklaşık 2 aydır yapılan eyleme başından itibaren katılan  Yüksel Fazlıoğlu, “Bu görmüş olduğunuz dağları alıp, liman dolgusunda kullanacaklar. Bu dağları liman dolgusunda kullanalım, sıkıntı yok. Peki bu dağların yerine ne koyacağız?” diye konuştu. Fazlıoğlu, hala daha umutları olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.


“DÜNYA YEŞİLLENMEYE ÇALIŞIRKEN BİZ TAŞ OCAĞI YAPIYORUZ”

Dünya Çevre Günü nedeniyle görüşlerini açıklayan diğer köylüler ise, “Dünya yeşillenmeye çalışırken  biz taş ocağı yapıyoruz. Çevremiz katlediliyor onun üzüntüsü içindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Cengiz  ile beraber çöl yapıyorlar bizi. İnsanlar tercihlerini çevreye göre yapsalardı bunlar yaşanmazdı” diyerek İşkencedere Vadisinde yapılmak istenilen taş ocağına tepki gösterdi.

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Yayınlanma Tarihi:13:46,