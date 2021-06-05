İşkencedere halkından çevre günü mesajı: Dağları verelim de yerine ne koyalım?

İşkencedere Vadisi’nde yaklaşık 2 ay önce taş ocağına karşı bölge halkının başlattığı mücadele devam ediyor. Jandarma çalışma alanına köylüleri yaklaştırmadı. Vadi girişinde toplanan bölge halkı ve çevreciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak duygularını dile getirdi.

“GÜNÜ OLAN HER ŞEY KORUNMAYA DAHA MUHTAÇ”

Günü olan her şeyin daha çok korumaya muhtaç olduğunu söyleyen Sibel Baş, “Mesela Hayvan Hakları Günü, Çocukları Koruma Günü… Bunların amacı ne? Korunmadığı, dikkat çekilmek istendiği için aslında bu günler ilan ediliyor. Böyle bir gün kutlanırken herkesin sesimizi duymasını istiyorum. Burada gerçekten ekolojik denge alt üst edildi, su kaynaklarımız tüketildi, ağaçlarımız kesiliyor. Yaban hayvanları tehlike altında. Bu özel günde bize destek olmalarını istiyorum” diye konuştu.

“BU DAĞI LİMAN DOLGUSUNDA KULLANACAKLAR”

Yaklaşık 2 aydır yapılan eyleme başından itibaren katılan Yüksel Fazlıoğlu, “Bu görmüş olduğunuz dağları alıp, liman dolgusunda kullanacaklar. Bu dağları liman dolgusunda kullanalım, sıkıntı yok. Peki bu dağların yerine ne koyacağız?” diye konuştu. Fazlıoğlu, hala daha umutları olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



“DÜNYA YEŞİLLENMEYE ÇALIŞIRKEN BİZ TAŞ OCAĞI YAPIYORUZ”

Dünya Çevre Günü nedeniyle görüşlerini açıklayan diğer köylüler ise, “Dünya yeşillenmeye çalışırken biz taş ocağı yapıyoruz. Çevremiz katlediliyor onun üzüntüsü içindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Cengiz ile beraber çöl yapıyorlar bizi. İnsanlar tercihlerini çevreye göre yapsalardı bunlar yaşanmazdı” diyerek İşkencedere Vadisinde yapılmak istenilen taş ocağına tepki gösterdi.

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