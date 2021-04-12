Kabine toplantısında ‘yeni’ ve ‘sıkı’ corona tedbirleri açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılması planlanan kabine toplantısında son günlerde günlük 50 binin altına inmeyen ve yeni bir pik yaptığı belirtilen corona virüsü vakalarının düşürülmesine yönelik alınacak yeni tedbirlerin açıklanması bekleniyor.

Yetkililer, 1 Mart’ta yeniden uygulamaya giren normalleşme sonrası vakaların hızlı şekilde arttığını ve son günlerde 50 bin üzerinde kaldığını, can kayıplarının da arttığını belirterek, yeni tedbirlerin hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. Türkiye bazı günlerde Avrupa’da en çok vaka olan ülke sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Birincide olduğu gibi ikinci normalleşmeyi de iyi değerlendiremedik ve salgın artık 50 bin rakamının üstüne yerleşti. Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor” dedi.

AŞILAMA YAPILIYOR AMA ŞU AŞAMADA TEDBİRLER YETERLİ DEĞİL

Şu anda vaka sayılarında yeni bir pik yaşandığını ve yarın başlayacak olan ramazan ayıyla birlikte artık yeni adımlar atılacağını belirterek, “Bilim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıdaki önerileri kritik önemde. O kapsamda yarınki kabinede değerlendirme yapılacak” dedi ve şöyle devam etti: Halihazırda iki seçenek üzerinde duruluyor, ya tam kapanma ya da sokak kısıtlamasının daha genişletilerek uygulanması. Tam kapanmanın ekonomi ile ilgili tarafları var. Covid ortamında bunu uygulamak çok kolay değil ama yine de tam olarak bu seçeneği saf dışı bırakmak kolay değil. Aşılama yapılıyor ama şu aşamada tedbirler yeterli olmuyor.

SPOR VE MASAJ SALONLARI KAPANABİLİR

Tedbirler kapsamında mevcut uygulamaların genişletilmesi yönünde de bazı planlar olduğunu kaydeden yetkili, “20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkışının kısıtlanması, şehirler arası yolculukların kısıtlanması ki vakaların taşınmasında önemli rol oynuyor, restoranların sadece sipariş alması, iftar gibi toplu yemeklerin yasaklanması, spor ve masaj salonlarının kapatılması gibi adımlar atılabilir” dedi.

50 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Türkiye’de yeni tespit edilen vaka sayısı pazar günü 50 bin 678 ile art arda beşinci günde de 50 bin eşiğinin üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Nisan günü 237 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sırasında görülen en yüksek günlük can kaybı 276 kişi ile çarşamba günü kaydedildi.

Dört gün 300 bin seviyesini aşan günlük test sayısı dün yaklaşık 294 bin olurken yeni vakaların artış hızı hakkındaki göstergelerden test başına tespit edilen pozitif vaka sayısı Reuters hesaplamalarına göre geçen hafta yüzde 18.4’e kadar rekor kırdıktan sonra pazar günü sonunda yüzde 17.2’ye sınırlı geriledi ancak zirveye yakın seyretti.

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BAYRAMDA KISITLAMA YÜZDE YÜZ OLACAK

Yetkili, turizm sezonu tam başlamadan vaka sayılarının indirilmesinin planlandığını kaydederek, “Çünkü 50 binin üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir. Ekonomi için de turizmin canlı olması son derece elzem. Türkiye’nin turist gönderen ülkelerin kısıtlamalarının dışında kalması gerekiyor” dedi.

Yetkili, son dönemde artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerin yükünün her geçen gün arttığına vurgu yaparak, sağlık sisteminin de zorlanmaması için mutlaka vakaların aşağı gelmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan Bayramı boyunca da bazı kısıtlamaların olacağını vurgulayan aynı yetkili, “Daha önce de uygulandı. Vaka sayısının düşmesi için önemli bir adım bu” dedi.

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EN BÜYÜK TEHLİKE İSTANBUL

Yetkililer, Bilim Kurulu’nun bazı üyelerinin ramazan boyunca tam kapanma istediğini vurgulayarak, bu mümkün olmayacaksa şehirlere giriş çıkışların kısıtlanmasının, özellikle İstanbul gibi illerde evden çalışmayanlar için çalışma saatlerinin vardiyalı olmasını önerdiğini kaydetti.

Bir yetkili, toplu taşımaların azaltılmasının önemli olduğunu belirterek, “En büyük tehlike İstanbul olarak görülüyor. Üyeler en azından vaka artışlarının çok olduğu illere giriş çıkışların kısıtlanmasını talep ediyor” diye konuştu.