Kar hafta ortasına kadar sürecek… Ankara hava durumu tahminleri

Türkiye soğuk ve karlı havayla mücadele ediyor. Yurdun kuzeybatısında giriş yapan karlı hava dalgası adım adım Ankara’ya kadar ulaştı. Tahminlere göre Ankara’da en yoğun kar yağışı bugün görülecek, yarın ve çarşamba etkisini azaltacak perşembe günü ise şehri terk edecek.

TÜM İÇ ANADOLU KAR ALACAK

Meteoroloji’nin İç Anadolu Bölgesi’ne dair tahminleri şu şekilde; Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.