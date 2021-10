Karamollaoğlu: İktidar işitme kaybı yaşıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, artan zamlara dikkat çekerek iktidara yüklendi. Karamollaoğlu, "Türk Lirası değer kaybettikçe evimizde yaktığımız elektrikten pazardan aldığımız meyve sebzeye, işe gitmek için verdiğimiz yol parasından yemek pişirmek için yaktığımız doğalgaza kadar her şeye zam geliyor! İktidar ise tüm bu gelişmeler karşısında insanımızın her geçen gün daha da yükselen feryatları karşısında bir 'işitme kaybı' yaşıyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Afyonkarahisar’daki servis kazasında hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Karamollaoğlu, Suriye’de de iki polisin şehit olduğunu anımsatarak, “Biz teröre karşı ciddi bir mücadele verip, artık terör bitti denilen bir dönemde haftalık şehit haberi hiç kesilmiyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

“ASGARİ ÜCRET GÜNDEN GÜNE ERİYOR”

Asgari ücretle çalışan vatandaşlarının gelirinin günden güne eridiğine vurgu yapan Karamollaoğlu iktidarı eleştirdi. Karamollaoğlu, “Siz 19 yıl iktidarda kalacaksınız bu konuda bir santim ileri gitmeyeceksiniz. Asgari ücret 19 yıl önce şu kadardı şimdi bu kadardı gözünüze dizinize dursun demekle bu iş çözülmüyor, asgari ücret artıyor ama domates, ekmek vs. ne kadar arttı bunu hiç düşünmüyorsunuz. Biz Saadet Partisi olarak her yıl asgari ücretin reel manada en az yüzde 5-7-10 arttırılması gerektiğine inanıyoruz. asgari ücretlinin yılın başından bu yana kaybı yaklaşık 67 dolar. Kayıp yüzde 17'nin üzerinde. Gelir artmıyor, gider sürekli artıyor; bunun yanında sadece döviz kurundaki yükselişten dolayı bir çalışan yüzde17 daha az kazanıyor; bunun en sade anlatımı budur! ‘Amerika'nın, Avrupa'nın halini görüyorsunuz değil mi?’ diye soranlar, ‘falanca ülkede durum şöyle’ diye vatandaşımızı korkutmaya çalışanlar, asgari ücretlinin gelir kaybı için ne düşünüyorlar merak ediyorum…” ifadelerini kullandı.

“HER YENİ GÜNE YENİ ZAMLARLA UYANIYORUZ”

Özellikle son yıllarda her gün yeni zamlarla karşı karşıya kalındığını aktaran Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Son iki yılın zirvesinde olan gıda enflasyonuna baktığımızda yıllık bazda TÜİK Ağustos ayı verilerine göre zam gören bazı ürünler şöyle: Salatalık yüzde 128, tavuk eti yüzde 63,9, ayçiçek yağı yüzde 60,9, margarin yüzde 53,8, armut yüzde 51,8, domates yüzde 49,6, yumurta yüzde 49,3, kuru soğan yüzde 36,9. İşin enerji tarafına baktığımızda ise tablo daha da vahim bir hale geliyor. 1 Ocak 2021'den Temmuz ayına kadar doğalgaza her ay yüzde 1 zam yapıldı. Temmuz ayında ise zam oranı yüzde 12 oldu. Eylül ve Ekim aylarında her ne kadar mesken kullanıcıları için zam yapılmamış olsa da sanayi ve elektrik üreten santraller için yüzde 15 oranında iki kez zam yapıldı. Ancak bu son iki zamda dolaylı olarak yine vatandaşın cebini etkileyecek zamlardır. Elektrikte de durum benzerdir. TÜİK verilerine göre, 2020 yılının sonunda 1 kilovatsaat başına 73,5 kuruş olan konut elektrik fiyatı 2021 yılının içinde bulunduğumuz ayında 91,56 kuruş olmuştur. Sadece on aylık artış yüzde 25 oranındadır. Özellikle dar gelirli için elektrik ve doğalgaz zammı demek hayatının her alanını etkileyecek başkaca zamlar da demektir ve bu kışın çok sert geçeceğine işaret etmektedir.”

“BİRİLERİNİN PORSİYONU BÜYÜDÜKÇE, İNSANIMIZIN PORSİYONU KÜÇÜLÜYOR”

Cumhuriyet tarihinde bir ilkin gerçekleştiğini ve kişi başına gelirin ilk kez 7 yıl arka arkaya düştüğünü hatırlatan Karamollaoğlu, “Yani; 2013-2020 yılları arasında kişi başı gelirin 3'te 1'i yok oldu. Buna rağmen; en zengin yüzde 20'nin milli gelirden aldığı pay yüzde 46,3'ten yüzde 47,5'e yükselirken, en yoksul yüzde 20'nin milli gelirden aldığı pay yüzde 6,2'den yüzde 5,9'a düşmüştür. Sürekli derinleşen fakirleşmeye, azalan kişi başına gelire, akıl almadık zamlara rağmen birilerinin porsiyonları ise büyümeye devam etmektedir. Unutmamak gerekir ki; haksız bir şekilde ve obezce birilerinin porsiyonları büyüdükçe; dar gelirlinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, emekçinin, işçinin porsiyonlarının küçülmesi de kaçınılmazdır.” dedi.

“İKTİDAR İŞİTME KAYBI YAŞIYOR”

Karamollaoğlu, asgari ücretli vatandaşın yaşam mücadelesi verdiğini belirterek Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çekti.

Karamollaoğlu, “Tabiri caizse iğneden ipliğe her şeye her yeni gün yeni bir zammın geldiği ülkemizde, insanımız 3000 liraya hem kira ödemeye hem faturalarını ödemeye hem mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya hem de çocuğunu okutmaya çalışıyor. Asgari ücretli adeta “Squid Game” oyunundaymış gibi yaşam mücadelesi veriyor.Her geçen gün alım gücü düşüyor. Markete pazara gitmek daha çok zorlaşıyor. Bugün aldığı bir ürünü bir hafta sonra aynı fiyata alamıyor. Türk lirası sadece dolara karşı değer kaybetmiyor, Türk lirası, 2021'de gelişmekte olan tüm ülke kurları karşısında değer kaybetti. Ekonomik kriz ve iflaslarla adından söz ettiren Arjantin'in Pesosu dahi TL karşısında değer kazanıyor. Türk Lirası 2021 yılında Rus Rublesi'ne karşı yüzde 24, 58, Bulgar Levasına karşı yüzde 13,89, Şili Pesosuna karşı yüzde 3,9, Arjantin Pesosuna karşı yüzde 2,3 değer kaybetti. Türk Lirası değer kaybettikçe evimizde yaktığımız elektrikten pazardan aldığımız meyve sebzeye, işe gitmek için verdiğimiz yol parasından yemek pişirmek için yaktığımız doğalgaza kadar her şeye zam geliyor! İktidar ise tüm bu gelişmeler karşısında insanımızın her geçen gün daha da yükselen feryatları karşısında bir ‘işitme kaybı’ yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“O ÖDEV YETİŞMEZ”

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Biz Saadet Partisi olarak, iktidara durumun bildikleri gibi, sandıkları gibi ve inandıkları gibi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Çarşı-pazardaki durum bildiğiniz gibi değil. KYK yurtlarında sandığınız gibi her şey güllük gülistanlık değil; gençlerimiz bu kez de yemek ve internet problemi yaşıyor.İnandığınız gibi değil; Avrupa ve ABD bizi kıskanmıyor; keşke öyle olsaydı ama değil. 19 yıllık bir iktidar, şimdi seçime 2 kala 3600 ek gösterge, EYT ve diğer bir çok problemi çözeceğini söylüyor.Tıpkı, ödevini son güne bırakan bir öğrenci telaşıyla hareket ediyorlar ama ben şimdiden söyleyeyim; o ödev yetişmez. Saadet Partisi olarak biz, milletimiz tarafından yetkilendirildiğimizde ödevlerimizi günü gününe yapacağımızın sözünü veriyoruz.”

