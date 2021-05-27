Kılıçdaroğlu: Korkma kardeşim, getir sandığı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok. Çağrımı yaptım, bir daha Burdur'dan yapayım. Ya arkadaşlar bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkımız var mı? Milletin iradesine saygı. Korkma kardeşim, getir sandığı. Getir sandığı yeniden seçim yapalım, vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerin var” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Her gün bu toplumun aleyhine gelişiyor. Ben üzülüyorum, ha benim karnım tok söyleyeyim, onu söyleyeyim maaşımı alıyorum söyleyeyim. Onu da siz ödüyorsunuz zaten. Sizin verdiğiniz vergilerle biz maaşımızı alıyoruz. Ama bu ülkenin çiftçisi, işçisi, sanayicisi…

Sanayi Romanya'ya, Bulgaristan'a sanayiciler oraya gidip yatırım yapıyorlar. Hangi totaliter rejime yabancı sermaye gitti ki Türkiye'de gelsin. Çıkış, seçimdir.

Burdur'dan bu çağrımı tekrar yapıyorum. Sayın Erdoğan, halktan korkulmaz. Milli irade her zaman başımızın üzerindedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duymak zorundayız. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Biz bu ülkenin güzel yönetilmesini istiyoruz. Yöneten devletin şeffaf olmasını istiyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun istiyoruz.

Devlette liyakat sistemi olsun istiyoruz. Hakimler tarafsız olsun istiyoruz, bağımsız olsun istiyoruz. Kışlaya siyaset girmesin istiyoruz, camiye siyaset girmesin istiyoruz, adliyeye siyaset girmesin istiyoruz. Yenikapı Mitingi'ne gittiğimde 12 madde halinde açıkladım. Çizgim hiç değişmedi. Adliyeye, kışlaya, camiye niye siyaseti sokuyorsun? Her görüşten insan oralarda görev alırlar. Oralar siyasetin olduğu mekanlar mı? Güzel, temiz bir Türkiye’ye ihtiyacımız var.”

İlginizi Çekebilir Çiftçi, Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Üretip de kazanamıyoruz, dünyada tekiz!