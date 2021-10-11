Kemal Kılıçdaroğlu: Bu sözler tehdit değil midir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha neler olacak neler bunlar iyi günleriniz" Bu sözler tehdit değil midir? Bu sözler herhalde "Saldırı karşısında savcılar harekete geçmeli" anlamına gelmiyor" diye konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Daha neler olacak neleri bunlar iyi günleriniz” Bu sözler tehdit değil midir? Bu sözler herhalde “Saldırı karşısında savcılar harekete geçmeli” anlamına gelmiyor.

* Teröre ve terör örgütlerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Sorun nereden kaynaklanıyor? Biz Suriye’ye neden girdik? Soçi’de Sayın Erdoğan ne konuştu?

“TÜRKİYE SAVURULUYOR”

* Meclis’in, bakanların bilgisi yok. Siz bana soru soruyorsunuz. Bu sorunun muhatabı aslında Erdoğan değil mi? Suriye’de iki askerimiz yakılırken yakılma talimatını veren IŞİD militanı tutuklanmışken kim serbest bıraktı?

* Serbest bırakılması için kim araya girdi? Çok soru var; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savuruluyor.

(Harp Okulu mülakatlarını SADAT’ın düzenlediği iddiası)

* Doğru bilginin Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelmesini bekliyoruz.

ERDOĞAN’A CEVAP VERDİ

Erdoğan’a 3600 ek göstergeyi yaptıracağım. Bunu 2018’den beri söylüyorum.



(Saadet Partisi, Millet İttifakı’ndan ayrılacak mı?) sorusuna Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

* İttifaklar ancak seçim mahalline girildikten sonra konuşulmalı. Bu genel bir kanaat. ‘Biz bir yerden ayrılıyoruz’ gibi bir netice çıkarılmamalı.

“İTTİFAKLAR SEÇİM MAHALLİNE GİRDİKTEN SONRA KONUŞULMALI”

* Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi otoriter bir yapıya dönüştü. Ve böyle olacağını bildiğimiz için geçen seçim Cumhur İttifakı içinde bulunamayız dedik.

* Parlamenter sistem çalışmalarında partiler arasında görüşmelerin olması normaldir.

* Bir sistem değişecekse bu sistemin nasıl değişeceği konusunda siyasi partilerin çalışma yapması doğaldır.