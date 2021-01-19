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Köpeğini ‘fazla ekmek yiyor’ diye öldürdü

Muğla'da sahibi olduğu çoban köpeğini günde 5 ekmek yediği için av tüfeğiyle öldüren Cemal D.'yi damadı jandarmaya şikayeti etti. Cemal D.'ye bin 33 lira ceza kesildi.

Güncellenme: 15:55, 19/01/2021
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Köpeğini ‘fazla ekmek yiyor’ diye öldürdü

Yaşananlara tanık olan Cemal D.’nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık’ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderdi.

BİN 33 LİRA CEZA ALDI

Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı” dedi. (DHA)

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