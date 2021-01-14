‘Maalesef AKP’nin 4 arka bahçesi var’

AKP Genel Başkan Yardımcılığı, Manisa Milletvekilliği görevlerinde bulunduktan sonra partisinden istifa eden ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Selçuk Özdağ, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Türkiye'de her iktidar, maalesef yargı, üniversite, bürokrasi ve medyayı arka bahçesi yapmak istedi. Bu dört unsurda insanlar direndi. Gelinen noktada bu dört unsurun da AKP tarafından arka bahçe yapıldığını görüyoruz” dedi.

BASIN ÖZGÜR OLMALI

Özdağ sözlerine şöyle devam etti: “Basın özgür olursa bürokrasi yanlış yapamaz, siyaset kurumu da hukuk dışılığa tevessül edemez. O yüzden özgür, inandığını yazan basına her zaman ihtiyaç var. Kendilerini destekleyenlere kamu kaynaklarından milyonlar aktarılıyor. Doğruları yazanlara ise sıfır kuruş veriyorlar. Türkiye yönünü Afrika'ya değil, AB'ye dönmeli.”