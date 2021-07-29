Manavgat’ta vatandaşın yaşadığı panik kamerada

28 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın bugün 9 noktada devam etti. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yaptı.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 122 vatandaşımız yangından etkilendi.

Antalya AFAD Müdürlüğü'nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirildi. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edildi. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralanmış ve tedavi altına alındı.

Tedbir amaçlı toplam 1.300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildi.

Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20.400 kişi/öğün kapasiteli beslenme üniteleri, 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildi.

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na bölgeden ulaştırılan görüntülerde vatandaşın yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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