Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu 4 kat arttı

Bugün saat 19.00’da Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Marmara ilçesine bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında geçirmek için başta İstanbul olmak üzere bölge illerden gelenler, feribot ve iskelelerde yoğunluğa neden oldu.

Araçlarıyla adalara gitmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle ek feribot seferleri konuldu. Kısıtlama öncesi tatilci akınına uğrayan adaların toplam nüfusu yaklaşık 4 kat arttı. Geçen yıllarda 9 bin 873 olan Avşa, Marmara ve Ekinlik adalarının toplam nüfusu 36 bine ulaştı. (DHA)