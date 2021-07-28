Meral Akşener İYİ Parti’nin ‘oyunu ve hedefini’ açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine devam ettiği Van'da, ziyaretlerine başlamadan Ahlat ilçesinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda dua etti.

Akşener, mezarlık ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener, araştırmalarda partisinin oy oranının yüzde 16 çıktığını, bunu yüzde 20 yapmak için tekrar yollara düştüğünü ve ikinci aşama için de Ahlat'ta start verdiklerini söyledi.

“PARTİ BURADA KURULDU”

“Parti burada kuruldu, resmiyeti Ahlat'ta yaptık” ifadelerini kullanan Akşener, “Sebebi şuydu: Ben Anadolu'yu gezerken bir soru sormuştum, ‘Ahlat'a, Adilcevaz'a, Tatvan'a ne kadar turist geliyor?' Ahlat'a ve Adilcevaz'a hiç gelmediğini, ekonomik olarak bir katkı olmadığını söylemişlerdi. Buraya dikkat çekmek amaçlı, ‘ekonomisine bir katkım olabilir miydi' birincisi. Sonra bir ev kiraladım burada. Sonra Ahlat'a geldim, bayramı burada geçirdim, Türkiye'de duymayan da duydu. Sonra Cumhurbaşkanı geldi burada bir saray yaptırdı. Şimdi soruyorum, başka ne isterseniz benden” diye sordu.

“BAYRAMI AHLAT'TA GEÇİRDİM, AHLAT BİRDEN KEŞFEDİLDİ”

Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

* Bir siyasi partinin genel başkanı diyor ki, ‘Ahlat'ta ev tutacağım ve bayramı burada geçireceğim' ve sözünü de tutuyor. Daha sonra yerelin dışına taştı, ulusal televizyonlarda verildi, Ahlat'a dikkat çekildi.

* Sonra Ahlat birden keşfedildi, iyi bir şey yani. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanı burada bir saray yaptı, ‘niye yaptı' demiyorum. Şimdi inşallah orada bayramların birini geçirir, orada çalışan insanların Ahlatlı olmasına dikkat ederler, Ahlatlı işsiz gençleri alırlar.

* Bu arada sarayı görmek için, Ahlat'ı görmek için Türkiye'nin her tarafından Ahlat'a insanlar gelir böylece Ahlat'ın ve yan ilçelerin ekonomisi gelişir. Ben kendime böyle bir misyon çizmiştim çok şükür onunla ilgili bir mesafe aldık.

“PARTİYİ YÜZDE 20'LİK BİR PARTİ HALİNE GETİREBİLMEK İÇİN YENİDEN YOLLARA DÜŞÜYORUZ”

“Şimdi niye bugün buradayım” sorusunu dile getiren ve bugün itibariyle bütün araştırmalarda İYİ Parti'nin oy ortalamasının yüzde 16 olduğunu söyleyen Akşener, “Şimdi yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20'lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düşüyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Biz aşama aşama gidiyoruz. Şimdi Bitlis merkezde bir sorun vardı onu Türkiye ile paylaştık, bütün televizyonlar verdiler, Bitlis'teki çetelere dikkat çektik. Ben burada bulunmadan geçemedim, şimdi ikinci aşama için de Ahlat'ta start veriyoruz” şeklinde konuştu.