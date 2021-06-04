Selahaddin Gülen tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan ve Fetullah Gülen’in, sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu'nun kayın biraderi olan Selahaddin Gülen'in ayrıca örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkili olduğu öğrenilmişti.

Selahaddin Gülen'in aralarında FETÖ/PDY ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde mollalarının da yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunduğu belirlenmişti.

“Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı” suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ve örgüt mahrem yapılanmasının yardımıyla ile Türkiye'den yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gülen, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Gülen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan FETÖ/PDY yurtdışı yapılanması soruşturması kapsamında; şüpheli Selahaddin Gülen’in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yurtdışı yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüt ile iltisaklı okulda öğretmen olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile birebir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan Bylock yazışma programını kullandığı anlaşılmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesi alınan şüphelinin mevcut delil durumu ve örgütteki pozisyonu dikkate alınarak TCK’nın 314/1 maddesi kapsamında ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir” denildi. (İHA)