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Normalleşmenin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu

Corona virüsü önlemleri kısmen gevşetilirken İstanbul’da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18:30 itibariyle kent genelinde yoğunluk yüzde 72 seviyesine çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:37, 02/03/2021
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Normalleşmenin ilk gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası corona virüsü önlemlerine ilişkin alınan yeni karaları açıklamıştı.

Restoranların yarı yarıya müşteriyle açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi ve kamu kurumlarında normal mesai düzeni kararı sonrası İstanbul'da bugün trafik yoğunluğu yaşanıyor.

E-5 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları ile Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 18:30 itibariyle trafik yüzde 72 seviyesine kadar çıktı.

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