Saadet Partisi’nden Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’na ziyaret

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Aydın'a; Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elâzığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.

“KİMSENİN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu’nun güzel hizmetler yaptığını belirten Aydın, “Sizi tanıyor görüyoruz. Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. 83 milyon yurttaş otursak ve birbirimize sorsak ne istiyoruz diye. Hepimizin aynı şeyleri söyleyeceği açık. Huzur, barış, demokrasi, eşitlik istiyoruz. Her görüşten, her fikirden insanımız bunu istiyor. Şiddet, baskı istemiyoruz, öteki olmayı, kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz” diye konuştu.

“SON 20 YILDIR ÜLKE İYİYE GİTMİYOR”

‘Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor’ diyen Aydın, “Ekonomi, adalet, hukukta gerileme ve sürekli birlikte yaşama bilincini baltalama anlayışı var. Ülkemizde insanlar düşüncelerini net ifade edemiyor. Bizim, hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur” diye kaydetti.

“ADALET, HUKUK VE KARDEŞLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Maçoğlu ise, “Bizler yıllardır bu coğrafyada bunu savunuyoruz. Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz. Fakat bir şeyinde farkındayız. Burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin sınırları var. En iyi burjuva hukukunun uygulandığı ülkelerde dahi bu sınırlar belirlenmiştir. Biz sosyalistler ise hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü tanımlarken birçok açıdan bu konuları farklı değerlendiririz. Tüm bu bahsettiklerimize bir çocuğun, bir sağlık emekçisinin, bir öğretmenin, bir işçinin gözüyle bakarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu sistem bugün yaşamımızı, kültürümüzü değiştirip, dönüştürüp bireyci bir anlayışı geliştiriyor. Bizler bu anlayışın karşısında yerellerin, yerellerde yaşayan halkın kültürlerini, yaşamlarını, inançlarını koruması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimler birçok açıdan olduğu gibi bu anlamda da önemli”

Görüşmenin ardından Saadet Partisi heyeti ve Maçoğlu, Seyit Rıza Meydanı’nda sosyal mesafeye dikkat edilerek bir araya geldi.