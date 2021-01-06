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Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Özelleşen Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Şans Topu’nda bu akşam yeni yılın ikinci çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu büyük ikramiyesi için belirlenen numaralar; “10-14-23-30-34 Joker: 8” oldu.

Güncellenme: 20:26, 06/01/2021
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Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye bir kez daha devretti

Bu akşam canlı yayında gerçekleştirilen çekilişte belirlenen numaraları doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir kez daha haftaya devretti. Beş bilen 9 kişi ise 4 bin 733 liranın sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun bu akşam canlı olarak gerçekleştirilen 1. çekilişinde şanslı numaralar şu şekilde oldu: 10-14-23-30-34 Joker: 8

ŞANS TOPU İKRAMİYE KATEGORİLERİ

a) Birinci kategori olan “5+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

b) İkinci kategori olan “5 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

c) Üçüncü kategori olan “4+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

d) Dördüncü kategori olan “4 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

e) Beşinci kategori olan “3+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

f) Altıncı kategori olan “3 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 3’ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

g) Yedinci kategori olan “2+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 2’sinin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

h) Sekizinci kategori olan “1+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 1’inin doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

i) Dokuzuncu kategori olan “0+1 bilen”, ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin yanlış olduğu ancak ikinci seriden- çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır.
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