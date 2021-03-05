Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ablası: Vatan sağ olsun

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş’ın acı haberi memleketi Yozgat’a ulaştı. Erbaş’ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş’ın ablası Hüsniye Korana, “17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana-baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin” dedi.

“10 AY ÖNCE KÖYE GELDİ”

Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş’ın en son annesi Cemile Erbaş’ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, “Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat’tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz” diye konuştu. (DHA)



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