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Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ablası: Vatan sağ olsun

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 askerden Korgeneral Osman Erbaş'ın memleketi Yozgat'a ateş düştü. Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Vatanı için çalıştı. Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.

Güncellenme: 11:06, 05/03/2021
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Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın ablası: Vatan sağ olsun

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş’ın acı haberi memleketi Yozgat’a ulaştı. Erbaş’ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş’ın ablası Hüsniye Korana, “17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana-baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin” dedi.

Şehit Erbaş’ın doğduğu iki katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, “Çocukluğumuz buralarda geçti. Osman Paşa, 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti” diye konuştu.

“10 AY ÖNCE KÖYE GELDİ”

Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş’ın en son annesi Cemile Erbaş’ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, “Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat’tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz” diye konuştu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:55,