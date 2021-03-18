TOKİ arazisine özel hastane yapılacak

Başakşehir Hoşdere'de 6 bin 300 metrekarelik TOKİ'ye ait parselin imarı yine TOKİ tarafından değiştirildi. Plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı.

Plan değişikliği açıklama raporunda yer alan bilgilere göre 2003 tarihli planlarda “yeşil alan” fonksiyonuna sahip parsel, 2010 yılında yakınındaki başka parseller ile arasında fonksiyon değişikliği yapılarak “yönetim alanı”na alındı.

TOKİ: ARAZİMİZ ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNAMIYORUZ

Raporda, Kamulaştırma Kanun'a göre planlama alanının geçmiş planlama çalışmalarının yürürlüğe girmesini takip eden 5 yıllık süreçte herhangi bir kamulaştırma olmadığı için parsel sahibinin anayasal güvence altında olan mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunma hakkını etkin biçimde kullanamadığı belirtildi. Bu nedenle yeni bir planlama çalışması yapıldığı kaydedildi.

Yeni plan ile parselin yüzde 80'i özel sağlık tesisi alanı, yüzde 20'si park olarak düzenlendi. Plan değişikliği ile parseldeki toplam inşaat alanının azaltıldığı, ortaya çıkacak ulaşım talebinin de hafifletildiği aktarıldı.

Plana göre parselin bin 254 metrekaresi park olacak, 5 bin metrekaresine de özel sağlık tesisi inşa edilecek. Özel sağlık tesisi için 1.5 emsal ile 7 bin 618 metrekare inşaat yapılacak.

Kat yüksekliği de en çok 5 olacak. Özel sağlık tesisi alanına, aile sağlığı merkezi, sağlık ocağı, özel klinik, özel poliklinik, özel hastane yapılabilecek.