TOKİ çocukların parkına göz dikti

TOKİ'den skandal satış kararı. TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için Uşak'ta yaptırdığı konutlarda “yeşil alan ve spor tesisi” sözü verdiği alanı satışa çıkardı. 7 bin 500 vatandaşın yaşadığı TOKİ konutlarının tam ortasında kalan ve vatandaşların nefes aldığı tek yer olan 98 bin metrekarelik 2 arsa, TOKİ tarafından satılacak. İYİ Parti “Rant satışı yapılıyor” diyerek karara tepki gösterdi. Mimarlar Odası da satış kararını yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Uşak'ın gözde semtlerinden TOKİ evlerinde bulunan birisi 60 bin metrekare, diğeri 38 bin metrekarelik toplam 98 bin metrekare iki arazi, ihale yolu ile satışa çıkarıldı. TOKİ'nin 2 arsayı satışa çıkarma kararı TOKİ sakinleri tarafından tepki ile karşılandı. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, TOKİ'nin toplam 98 bin metrekarelik 2 alanı satışa çıkarmasının etik olmadığını belirterek, Uşak Belediyesi'ni ve diğer yetkilileri buna müdahale etmeye çağırdı.

“AÇIKÇA RANT SATIŞI”

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Savaş, imar planlarında rekreasyon ve spor alanı olan arsaların satışına tepki göstererek “Bu basit bir satış değildir. Rant amaçlı olduğu çok açıktır” dedi.

İYİ Partili Savaş, şu açıklamayı yaptı:

“Uşak Belediyesi imar planında bu 40 bin metrekarelik alan ağaçlandırılacak alan, futbol sahası ve çocuk parkı olarak gösterilmektedir. Bu alan rekreasyon alanı olarak tasarlanıp, yürüyüş alanı, koşu parkı ve dinlenme ünitelerinin olması gerekirken satışa sunulacak hale getirilmiştir. Ağaca, ormana ve çocukların oyun alanına saygısı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Belediye Başkanı'nın bu duruma el atmasını istiyoruz. Belediye yönetiminin ivedilikle bu konuya el atmasını istiyoruz. Belediye yönetiminin bu konuda tavır almasını ve TOKİ vatandaşlarından yana çıkmasını istiyoruz. Maalesef TOKİ amacının dışına çıkmıştır.”