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Türkiye şehitlerini uğurladı

Dün Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin düşmesi sonrası şehit olan 11 askerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Şehitlerden 5'i cenaze namazı sonrası Ankara'da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine uğurlandı.

Güncellenme: 15:33, 05/03/2021
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Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 11’i şehit oldu.

Şehit askerler Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin törenin ardından devlet töreni için uçakla Ankara’ya nakledildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen devlet törenin ardından da şehitlerden 5’i Ankara’da toprağa verildi. 6 şehit ise memleketlerine gönderilecek.

Foto: Yavuz Alatan-SÖZCÜ / Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılanlara seslendi.

Ankara’daki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar ve muhalefet liderleri katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ

– 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
– Kurmay Albay Şentürk Aydınyer
– Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş
– Yüzbaşı Salih Sarıoğlu
– Yüzbaşı Gökhan Uysal
– Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
– Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu
– Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz
– Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek
– Uzman Çavuş Hakan Gül
– Uzman Çavuş Tolga Demirci

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Yayınlanma Tarihi:14:32,