Türkiye’de yapılan en büyük kokain operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı…

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş isimlerden olan Sedat Peker’in çarpıcı açıklamaları ve art arda gerçekleşen kokain operasyonları nedeniyle gözler Mersin limanında. Ekvador’dan gemilere yüklenen muz kolilerinin içinde önce 1 ton 300, sonra 463 kilogram kokain ele geçirildi.

Operasyonları Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirirken, adli soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İlk operasyonda ele geçen kokainle ilgili muz ithalatçısı şirketin ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Yine muz kolileri arasında bulunan 463 kilo kokain ile ilgili de 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 adet uydu takip sistemi GPRS cihazı da bulundu.

Muz kolileri arasında kokain çantalarında ele geçirilen cihazlarla rotanın hem satıcısı hem de alıcısı tarafından uydudan an be an takip edildiği ortaya çıktı.

İHBAR EDİLMİŞ

Edinilen bilgilere göre, ilk operasyonda, Ekvador Puerto Bolivar Limanı'ndan yola çıkan Liberya bayraklı MSC Çapuciner Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) 9210086 numaralı gemide uyuşturucu madde bulunduğu ihbar edildi.

Bunun üzerine geminin liman sahasına girdiği andan itibaren ekipler, konşimentosunda 21 ton muz beyan edilen konteyneri, risk analizi kapsamında X Ray cihazından geçirdi.

Konteynerde kuşkulu ağırlık tespit edilince narkotik köpeği ile de inceleme yapıldı. Narkotik köpeğinin verdiği tepki üzerine konteyner arama hangarına alındı. Yapılan aramada muz kolileri arasındaki çantalar ve boks torbaları içinde 1 ton 300 kilo kokain ele geçirildi.

GPRS İLE UYDUDAN TAKİP

Muz kolileri indirilen konteynırın orta kesiminde bulunan kokain çantalarında 2 adet uydu takip sistemi GPRS cihazı bulundu. Bu cihazla kokainin rotasının hem satıcısı hem de alıcısı tarafından uydudan an be an takip edildiği ifade edildi.

SERBEST BÖLGE ÜZERİNDEN ÇIKARTILACAKTI

Bugüne kadar bir defada ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilo kokain ile ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

Muz konteynerinin Mersin Limanı'ndan Serbest Bölge koridoru üzerinden buradaki antrepoya indirileceği belirlendi. Kokainin de Serbest Bölge üzerinden piyasaya ya da alıcılarına henüz ortaya çıkartılmayan bir yöntemle sürüleceği iddia ediliyor.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 1 ton 300 kilo kokainin içinde bulunduğu muzun ithalatçısı Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren Öz Şimşekler Gıda İç ve Dış Tic.San.Ltd.Şti, mercek altına alındı.

Ekvador'dan ithal edilen muzun sahibi olduğu ortaya çıkan şirkete yönelik Narkotim ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi elemanlarınca operasyon düzenlendi.

Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren şirketin sahipleri Nimet Ş., Halil İbrahim Ş. ile Mesut S., Rojbin S. ve Erdal Ş. yakalandı.

Şirketin para trafiği ile ilgili olarak muhasebe kayıtları ve bilgisayarlarına da el konuldu. Mahkemeye çıkartılan zanlıların ele geçirilen kokain ile bir ilgilerinin olmadığını, sadece ithal edilen muzun kendilerine ait olduğunu yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Kokain çıkan muz şirkete teslim edilerek ithalat gerçekleşti.

YİNE AYNI LİMAN YİNE MUZ

Mersin Limanı bir hafta arayla yeni bir operasyona ev sahipliği yaptı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan Mersin'de limana gelen Portekiz bayraklı Uluslararası Denizcilik Örgütü (İMO) 8104565 numaralı Amanda isimli gemide bulunan ve konşimentosunda muz beyan edilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi.

Limanda gerekli tedbirlerin alınmasından sonra risk analizi kapsamında konteynerler gemiden indirilerek X Ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından bu konteyner arama hangarına alındı.

ORTA BÖLÜMÜNDE BULUNDU

Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından, çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı.

Söz konusu çantalarda toplam 463 kilo ağırlığında, sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu saptandı. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizi neticesinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

ADRES YİNE SERBEST BÖLGE

Yapılan inceleme sonucunda 125 ton ithal muzun alıcısının yine Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Alyans Dış Ticaret şirketi olduğu saptandı.

Şirkettin Serbest Bölge içinde bulunan merkezinde arama yapılırken, muhasebe kayıtları da inceleme kapsamına alındı. 463 kilogram kokainin bulunduğu ithal muz şirketinden 3 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonrasında ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu. Bir hafta içerisinde imza atılan iki büyük operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKAN MUŞ AÇIKLAMIŞTI

Sedat Peker’in videoları ile gündeme gelen Mersin Limanı’nda bir hafta arayla yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Geçen hafta muz kolilerinin arasında bir ton 300 kilogram kokainin ele geçtiği limanda bu kez de 463 kilo kokain yakalandı. Haberi önceki operasyonda olduğu gibi Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medyadan duyurmuştu.

PANAMA POLİSİ 616 PAKET KOKAİN ELE GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Panama polisi, Ekvator'un Puerto Bolivar Limanı’ndan Mersin Limanı’na gönderilen konteynerin içinde 616 paket kokain ele geçirmiş, ele geçirilen uyuşturucunun varış noktası Mersin Limanı olması yeni rota tartışmalarının alevlenmesine neden olmuştu.

Sedat Peker'in 7'nci videosunda da uluslararası arenada uyuşturucu trafiğinden ve Mersin’den bahsedilmişti. Bu uyuşturucunun teslim edileceği adres ve yeterli soruşturma yapılıp yapılmadığı konusunda da tartışmalar yaşanmıştı.

YENİ ROTA AÇIKLANMIŞTI

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele eden polis birimlerinin üst kurumu olan Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden kokainin yeni rotasına ilişkin grafik yayınlayarak bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada uyuşturucu kaçakçılarının “kokain” taşımacılığında Türkiye’yi kullandığı belirtildi. Avrupa Birliği tarafından son 2 yılda yayınlanan ‘Uyuşturucu Raporları’na atıfta bulunulan açıklamada, “Güney Amerika'dan sevk edilen kokain maddesi bakımından, Türkiye üzerinden Avrupa ve Asya'ya doğru yeni bir rota oluşmuştur” denilmişti.

ÖZELLEŞTİRME YAPILAN LİMAN

Bu arada yeni uyuşturucu rotasında yer aldığı öne sürülen liman, 11 Mayıs 2007 tarihinde T.C.D.D. Mersin Liman İşletmesi tarafından 36 yıllığına Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye (MIP) devredildi.

2017 yılında hissedarları arasına Avustralyalı Fon Şirketi IFM'in katıldığı Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi Türkiye'nin sanayileşmiş kentleri ile Suriye ve Irak ülkelere, demiryolu ve karayoluyla bağlı. Türkiye'nin ihracat ithalat hacminin önemli bir kısmını karşılayan MIP, yıllık elleçlenen toplam yük miktarıyla ve mevcut geri sahasıyla Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliğine sahip.