Yemin eden Milli Eğitim Bakanı’na CHP’den ilk talep

Yemin ederek görevine başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ilk talepte bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2 bin 511 engelli öğretmenin atamasının yapılmasını istedi.

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Ziya Selçuk’un istifasından sonra göreve gelen ancak meclisin kapalı olması nedeniyle yemin edemeyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bugün TBMM'de yemin ederek görevine başladı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı yemin ettikten sonra kürsüye çıkarak sıcağı sıcağına ilk talebini iletti.

Kaya’nın yemin eden Milli Eğitim Bakanına ilk talebi 2 bin 511 engelli öğretmenin atamasının yapılması oldu.

“EĞİTİMİN DAĞ GİBİ BİRİKMİŞ SORUNLARI VAR”

Kaya, “Biliyorum eğitimin dağ gibi birikmiş sorunları var, bir anda çözme şansı da yok. Ancak 2 bin 511 engelli öğretmenin atmasını yaparak engelleri kaldırma imkanı var” dedi.