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Aşı karşıtı öğretim üyesi, coronadan öldü

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti.

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Aşı karşıtı öğretim üyesi, coronadan öldü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim’de hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin’in cenazesi, bugün Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi. (DHA)

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