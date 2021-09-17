Bakan Akar, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj’ı Ankara'da ağırladı. İki bakan yaptıkları görüşmelerde askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değindi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj'ı Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Konuk Bakan Mehaj, Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra Bakanlar Akar ve Mehaj baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi ve askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemine değinildi.