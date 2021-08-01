Bir orman yangını da Gaziantep’te

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine de sıçrayarak büyüdü. Gaziantep ve Nizip’ten sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede bölgeye yayıldı. Gaziantep ve Nizip’ten gelen itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin ise bölgede soğutma çalışması sürüyor. 30 hektarlık alanda etkili olan yangında fıstık bahçeleri ile tarım arazileri zarar gördü.

PİKNİK UYARISI

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanda piknik yapmamaları konusunda uyardı. İHA

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