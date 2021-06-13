Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

İlçeye bağlı Ulaşlı Mahallesi’nde erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü Bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düştü. Bir kaç metre sonra dallarda asılı kalan ve düşmekten kurtulan Bozkurt takılı kaldığı yerden kendi çabalarıyla kurtulamadı.

Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt’u yoldan geçen bir kişi fark ederek durumu 112 Acil’e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt’u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.