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Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen 80 yaşındaki Hüsnü Bozkurt, şans eseri dallarda asılı kaldı. İtfaiyeciler tarafından ağaçtan asılı kaldığı daldan indirilen Bozkurt, hastanede tedavi altına alındı.

Güncellenme: 07:40, 13/06/2021
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İlçeye bağlı Ulaşlı Mahallesi’nde erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıkan Hüsnü Bozkurt, dengesini kaybederek bulunduğu yerden düştü. Bir kaç metre sonra dallarda asılı kalan ve düşmekten kurtulan Bozkurt takılı kaldığı yerden kendi çabalarıyla kurtulamadı.

Bir süre çaresiz ağaçta asılı kalan Bozkurt’u yoldan geçen bir kişi fark ederek durumu 112 Acil’e bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Bozkurt’u mahsur kaldığı yerden indirdi. Hüsnü Bozkurt Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kocaeli
Yayınlanma Tarihi:07:14,