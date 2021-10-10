Mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı

İstanbul Esenyurt'ta teknoloji mağazasından 3 milyon lira değerinde telefon hırsızlığı yapan şüphelilerden ikisi yakalandı. Sabıkalı iki şüpheli tutuklanırken, mağazadan telefonların çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 3 Ekim Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Teknoloji mağazasına gelen şüpheliler mağazanın kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler mağazanın içerisinden 3 milyon lira değerindeki telefonları çantalara koyarak olay yerinden kaçtı. Mağaza sahibi iş yerine geldiğinde durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

BİRİNİN 18, DİĞERİNİN DE 4 SABIKASI VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi geçtiğimiz salı günü yaptıkları baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Mazlum Y.’nin 18 adet ve Aziz Ç.’nin ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mazlum Y. ve Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.