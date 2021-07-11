Rezillik çekeceğime hepsini kestim

Türkiye'de geçen hafta bugüne kadar pek görülmemiş bir olay yaşandı. Bilecik'te bir kiraz yetiştiricisi, eline elektrikli testereyi aldı ve 40 yıllık kiraz ağaçlarını kökünden kesti. Tam 1.500 kiraz ağacını adeta katletti. Oysa bu kiraz ağaçlarına yıllardır gözü gibi bakıyor, onları evladı gibi seviyordu.

Bilecik Yeniköy mahallesinde, yıllardır kiraz yetiştiriciliği yapan 39 yaşındaki İsmail Ayaz, bu işi babasından devralmış, ürettiği kirazların verim ve lezzetini arttırarak bugünlere gelmişti. 40 dönümlük bahçesinde 1.500 kiraz ağacı vardı. Peki, ne oldu da İsmail Ayaz tarlasındaki 1.500 kiraz ağacına kıyabildi… Nedenini, SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

BU İŞ YAPILMAZ

“Ben 39 yaşındayım, babam Ali Ayaz da 75. Tarlamdaki bazı kiraz ağaçları benimle yaşıttı. Onlara yıllarca çocuğum gibi baktım. Bir yıl boyunca uğraşıyorum ama iş ürünü aldıktan sonra satmaya gelince, kilosuna 2 lira veriyorlar. Benim bahçemden 2 liraya çıkan kiraz İstanbul'a gidiyor ve kilosu 15 liradan satılıyor. 10 yıl önce kilosunu 8 liradan satardım. Artık bir yıl emek veren değil, aracısı, komisyoncusu, halcisi para kazanıyor. Biz çiftçiler ise rezillik çekiyoruz.”

ÇİFTÇİ İSMAİL AYAZ: REZİL DURUMDAYIZ

Bir yevmiyeci 50 kilo kiraz topluyor, 2 liradan günde 100 liraya geliyor. Toplamasına bile 100 lira ödüyorum. İlaç, gübre parası ne olacak? 6-7 ay sürümü, kazımı, ilaçlaması var. İşçi benden daha çok kazanıyor. Çiftçi ve üretici şu anda çok perişan, rezil durumda. Giderlerimi bile karşılayamıyorum.