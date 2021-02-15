Türk şirketlerin Milano başarısı

Uluslararası iş yapan firmalar hatta devlet kurumları dahi, çok uzun süren devlet yargısı ve mahkemeler yerine daha hızlı bir yöntem olan uluslararası tahkim yöntemini tercih etmeye başladı.

Son bir yıllık süreçte Türk ve İtalyan şirketler arasındaki birçok uyuşmazlık, Türk şirketlerinin lehine sonuçlandı.

Milano Tahkim Merkezinde görülen son davada Sakarya merkezli Vinç üreticisi Çakmak San. Ve Tic şirketinin İtalya'nın en büyük vinç üreticilerinden olan B.S.R.L. şirketine karşı açmış olduğu maddi ve manevi tazminat talepli davayı kazandı. 09.02.2021 tarihinde karara bağlanan dosyada Uluslararası Mahkeme Türk şirketini haklı buldu.

ALIM GARANTİLİ SÖZLEŞME

Çakmak Vinç, 2016 yılından bu yana İtalyan B.S.R.L. şirketi ile yaptığı 3 yıl süreli ve alım garantili sözleşme gereğince şirketin Türkiye'de üretmekte olduğu vinçleri İtalyan şirkete ihraç ediyordu.

TEK TARAFLI FESHETTİ

Türkiye'den gönderilen vinçlerin AB standartları ile uyumlu, CE Sertifikalı ve tüm teknik donanımın tam ve eksiksiz olmasına rağmen, İtalyan şirket tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek Türk şirketinin alacakları ödenmedi.

TAHKİME BAŞVURDU

Bunun üzerine Milano Tahkim Mahkemesi'nde İtalyan şirketine karşı tazminat davası açma kararı alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanları Osman Çakmak ve Orçun Çakmak bu feshin haksız bir fesih olduğunu, ürünlerinin dünya genelinde kabul gören kalitede ve teknik spesifikasyonlarda olduğunu ve maddi ve manevi tüm zararlarının tazminini avukatları aracılığıyla uluslararası tahkim mahkemesinden talep etti.

“ÇOK DA UMUTLU DEĞİLDİK”

Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Çakmak, “Dava açma sürecinde bir Türk şirketi olarak İtalya'da uluslararası bir tahkim davası açma konusunda çok tedirgindik. Pek de umudumuz yoktu açıkçası. Ancak hukukçularımızla konuyu değerlendirdikten sonra hakkımızı aramak için dava açmaya karar verdik” dedi.

PANDEMİYE RAĞMEN KISA SÜREDE SONUÇLANDI

Milano'da 09.12.2019 tarihinde açılan dava uluslararası mahkemenin Covid sebebiyle 5 ay kapalı olmasına rağmen 1 yıl gibi kısa bir sürede sonuçlandırılarak 09.01.2021 tarihinde sonuçlandı.

DURUŞMA ONLINE YAPILDI

COVID-19 sebebiyle duruşması da online olarak bir gün süreyle gerçekleştirilen dava da Türk şirketin yüzde 100 haklılığına, davacı şirketin tüm zararlarının Euro'ya uygulanan yüzde 8 faizi ile birlikte ödenmesine, tüm mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerinin İtalyan şirketi tarafından ödenmesine karar verdi.

“TÜRKİYE, MİLANO'DA SON BİR YILDA ÖNEMLİ DAVALAR KAZANDI”

Milano Tahkim Merkezi'nde son bir yılda önemli tahkim davalarının Türk şirketleri lehine sonuçlanmasının Türkiye açısından son derece sevindirici bir uluslararası başarı olduğunu ifade eden ILIDA Uluslararası Hukuk ve Yatırımlar Derneği Başkanı ve Türk şirketlerinin vekilliğini yürüten Avukat Arzu Ongur, “Bu tür uluslararası davaların sadece ticari uyuşmazlık bakımından değil ülkemizin uluslararası arenadaki itibarı bakımından da büyük önem arz ediyor ve Türk şirketlerinin haklılığının yabancı mahkemeler tarafından da tescil ediliyor olması sebebiyle göz bebeği davalar olarak değerlendiriyoruz” dedi. Tazminat davalarının tahsilat aşamalarında da hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayan Ongur, “Türk şirketlerinin sözleşmelere uluslararası tahkim maddesi koymaktan çekinmemeleri gerektiğinin en açık kanıtı, Türkiye'nin son dönemde kazandığı davalardır” diye konuştu.