Elektrikli aracı vergi çarptı

Yıl başından bu yana devam eden zam yağmurundan vergi koruması altına alınan elektrikli otomobiller de nasibini aldı. Elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 2 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 3.3 ila 4 kat düzeyinde artırıldı. Yeni zamla birlikte en düşük elektrikli otomobil ÖTV oranı yüzde 7'den yüzde 10'a, en yüksek elektrikli otomobil ÖTV'si de yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarıldı.

ÖTV oranlarında yapılan bu zamların ardından en ucuz elektrikli otomobillerin vergisi 13 bin 600 lira zamlandı. 1 milyon liraya satılan elektrikli otomobiller ise artık en az 1 milyon 391 bin liraya satılabilecek.

YÜZDE 60'A KADAR ÇIKTI

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ÖTV oranı motor gücü 85 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'yi geçen fakat 120 kW'yi geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 7'den yüzde 25'e, motor gücü 120 kW'yi geçen elektrikli araçlarda yüzde 15'ten yüzde 60'a yükseltildi.

YERLİ OTO DA ETKİLENECEK

Elektrikli araçlarda ÖTV oranlarının yükseltilmesi, halen yapımı devam eden yerli ve milli elektrikli otomobilin fiyatını da doğrudan etkileyecek. Çünkü Türkiye vergi anlaşmaları gereği vergileme sisteminde yerli ya da ithal oto ayrımı yapamıyor. Bu nedenle yerli otomobil daha piyasaya çıkmadan vergi zammına uğramış oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında sadece 844 adet elektrikli araç satıldı. Ancak tamamı ithal olan bu araçların satışında yüzde 280 gibi olağanüstü bir artış gerçekleşmiş oldu. 2019 yılındaki elektrikli araç satışı 222 adet olmuştu. Vergi artışının ithalattaki yüksek artış trendinden kaynaklandığı ifade ediliyor. Elektrikli ve hibrit (benzin ve elektrikli) otomobillerin payı da bir yılda yüzde 3.2'den yüzde 3.8'e yükseldi.

ZAM İLE 350 BİN TL'LİK ARACIN FİYATI 528.7 BİN TL'YE ÇIKACAK

Vergi zammıyla birlikte örneğin 200 bin liraya satılan en düşük ÖTV'li araçların fiyatı 213 bin 591 liraya çıkacak. İkinci vergi diliminde ise örneğin 350 bin liraya satılan bir aracın ÖTV ve KDV yükü yaklaşık 59 bin lira artarak 408 bin 960 lira olacak. ÖTV'si yüzde 15'ten yüzde 60'a yükselen 125 kW ve üstü araçlarda vergi 4 kattan fazla artacak. Örneğin 350 bin liraya satılan bir aracın yeni vergili fiyatı 528 bin 694 liraya çıkacak.

Sektörden ‘Zammı gözden geçirin' çağrısı

Elektrikli otomobillerdeki ÖTV zammı sonrası açıklama yapan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) “Türkiye otomotiv sektörüne uygulanan vergilendirme yapısının yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının bir kere daha ortaya çıktığı görülmektedir” dedi. Dünyadaki birçok ülkenin elektrikli otomobillere daha çevreci olduğu için teşvik verdiği hatırlatılan açıklamada ODD şöyle devam edildi: “Ülkemizde 2020 yılında 844 adet elektrikli otomobil satılmış olup, elektrikli otomobillerin toplam otomobil iç pazarından aldığı pay ise yalnızca %0.1 oranındadır.

YİNE DANIŞILMADI

Elektrikli araç pazarının ülkemiz iç pazarında desteklenmesi, bu yeni segmentin gelişimi, hem tüketici alışkanlıklarının bunun etrafında oluşmasının teşvik edilmesi hem de ekosistemin şarj istasyonlarından başlayarak bu yönde gelişmesi açısından çok değerli idi. Bu artışın yerli marka stratejisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. İlaveten daha önceki vergi artışlarında olduğu gibi, araç almaya karar vermiş ancak henüz ÖTV'sini ödememiş tüketicilerin mağdur olduğunu görmekteyiz. Bu gibi kararların; sektör derneklerinin ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı bir otomotiv konseyi ile oluşturulması önerimizi yinelemek isteriz.”