Kod adı: Hacı Murat

1971 yılında üretilmeye başlanan Murat 124, hâlâ yollarda…

12 Şubat 1971'de Bursa'daki TOFAŞ fabrikasında heyecanlı bir açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Sanayi Bakanı Selahattin Kılıç ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, fabrikaya geldi. Konukları TOFAŞ İdare Meclis Başkanı Vehbi Koç karşıladı. Sunay, Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobilin örtüsünü kaldırdı. Murat 124 gün ışığına çıktı.

İLK FİYATI 57 BİN

Aradan 50 yıl geçti ama ‘Hacı Murat' adıyla anılan Murat 124 otomobiller, bugün hâlâ yollarda… 1971 yılında doğan Murat 124'lerden, 1977 yılına kadar 134 bin 867 adet üretildi. 1197 cc'lik motoru ile 65hp güç üretiyor, kadranında son sürati 170 kilometre olarak görünüyordu. Banttan ilk çıkan araçlar için 56 bin 964 lira fiyat konuldu. Talep artınca ve dolar da yükselince fiyatı ilk yılın sonunda, 65 bin liraya kadar çıktı.

5 AY BEKLEDİLER

1971 yılında Türkiye'de enflasyon, yüzde 17 civarındaydı. Aracı almak için kayıt yaptıran kişilere, tam 5 ay sonrasına gün veriliyordu. Fabrikanın 600 çalışanı, gece-gündüz demeden, nefes almadan 29 ayrı renkteki bu aracı üretti. Murat 124'ler için, 55 ay vade imkânı da tanınınca, talep patladı. Gazete ve dergiler, kuponla otomobil çekişleri düzenlemeye başladı. Mısır da 75 adet araç sipariş etti. İlk ihracat da böylece Mısır'a gerçekleşmiş oldu.

AJDA 65 BİN LİRA VERDİ

Fabrikanın açılış günü ilk üretilen aracın koltuğuna önce Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve ardından da Başbakan Süleyman Demirel oturdu. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan da hızlı davrandı ve beyaz renkli bir Murat 124'ü satın alan ilk isimlerden oldu. O günün parası ile 65 bin lira ödeyen Ajda Pekkan, fabrikadan yeni çıkan aracının önünde kürkü ile poz verdi. 1970 yılının Türkiye güzeli Asuman Tuğberk'in hediyesi de sıfır kilometre bir Murat 124 oldu. Banttan ilk çıkan Murat 124 halen Bursa'daki TOFAŞ Anadolu Araba müzesinde sergileniyor.

ADINI JÜRİ BELİRLEDİ

FİAT, İtalya dışında ortak olduğu şirketlerin ürünlerinde adının kullanılmasını istemiyordu. TOFAŞ ve FİAT yetkilileri, Türkiye'deki 124 modeli için isim arayışına girdi. Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Prof. Nazım Terzioğlu, Hulki Alisbah ve Bernar Nahum'dan isim belirleme jürisi oluşturuldu. Önce ‘Nilüfer' sonra da Bursa ovasını dikkate alıp ‘Ova' isimleri önerildi. Ardından kentteki ipek üretiminden yola çıkılarak ‘Koza' ve ‘Uludağ' önerisi yapıldı. Son öneri de Bursa'ya adını veren Sultan 1. Murad'ı akla getiren ‘Murat' oldu. Bu isim çok beğenildi.

NEDEN HACI MURAT?

1971'DE yollara çıkan Murat 124'ler, 1974'ten bu yana ‘Hacı Murat' adıyla anılıyor. Bu isim, 1974'te hacca arabayla gidilebilmesinin serbest bırakılması sonucu oluştu. Hacca gitmek isteyenler Murat 124'leriyle yola çıktı. Dönüşte de araçları ‘Hacı Murat' diye anılmaya başladı. Kutsal topraklara gidip gelen Murat 124'lerin fiyatları da arttı. Gazetelerde ‘Sahibinden satılık hac görmüş araba' ilanları bile çıktı.

KONUŞAN ARABA GİTT

FAN kulüpleri olan, gösteri ve yarışları düzenlenen, binlerce lira harcanarak modifiye de edilen Murat 124, bir sonraki versiyonu ‘Serçe' serisine geçilince üretimden kaldırıldı. Murat 124, ‘Konuşan araba ‘Gitt’ adıyla ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın reklam filmlerinin de başrolündeydi. Murat 124'ler kilometresi ve durumuna göre 18 bin TL'den 76 bin TL'ye kadar alıcı bulmaya devam ediyor.