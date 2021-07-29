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Dell’den yüksek performanslı bilgisayar satışlarını durdurma kararı

Amerika'da benimsenen yeni enerji yönetmelikleri bilgisayar üreticisi markayı zor durumda bıraktı. Dell, masaüstü oyun bilgisayarlarının satışını durdurma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:49, 29/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Dell’den yüksek performanslı bilgisayar satışlarını durdurma kararı

Dell, ürünleri yeni enerji verimliliği standartlarını karşılamadığı için Kaliforniya ile beş ABD eyaletine bilgisayarlarını göndermeyi durdurduğunu söyledi. Dell, Reuters’a yaptığı açıklamada, düzenlemelerin Alienware Aurora R10 ve R12 oyun bilgisayarlarının belirli yapılandırmalarını etkilediğini söyledi.

Pek çok oyun bilgisayarı üreticisi gibi Dell de video oyunlarında son teknoloji grafikler sağlamak için güçlü bileşenler kullanıyor. Bu bileşenler de oyun sistemlerinin ortalama bir bilgisayardan çok daha fazla elektrik tüketmesine neden oluyor.

1 Temmuz’da California’da bilgisayarlar için verimlilik düzenlemeleri yürürlüğe girdi. Devlet, yeni standartların iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacağını ve ayrıca tüketiciler için elektrik faturalarını düşüreceğini söyledi.

Dell de Kaliforniya’ya ek olarak artık ürünleri Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont ve Washington eyaletindeki müşterilere göndermeyeceğini paylaştı. Dell, yaptığı açıklamada; “enerji ve emisyonlara yönelik uzun vadeli odaklanmamız doğrultusunda, bu yönetmelikleri karşılayacak veya aşacak yeni model ve yapılandırmalara sahip olacağız” dedi.

Yayınlanan bir rapora göre; ev bilgisayarları ve bilgisayar monitörleri, ABD’nin en kalabalık eyaletinde elektrik tüketiminin yüzde 2,9’unu oluşturuyor.

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