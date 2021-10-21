Dünyanın en küçük oyun konsolunu yaptılar

Thumby isimli oyun konsolu Ohio merkezli TinyCircuits firması tarafından geliştirildi. Dünyanın en küçük oyun konsolu olarak anılan Thumby hemen hemen bir posta pulu büyüklüğünde.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Dünyanın en küçük oyun konsolu ABD’li mühendisler tarafından geliştirildi ve yaklaşık bir posta pulu boyutunda, ancak tam boyutlu bir cihaz gibi oynanabiliyor.

Ohio merkezli TinyCircuits’in oyun konsolu; Tetris, Space Invaders ve Snake gibi klasikler de dahil olmak üzere önceden yüklenmiş beş retro oyunla birlikte geliyor. Ancak kullanıcılar isterlerse MicroPython programlama dilini kullanarak kendi oyunlarını bile oluşturabilir ve bir bağlantı kablosu aracılığıyla başkalarıyla çok oyunculu oyunlar oynayabilirler.

Konsol, Kickstarter’da 19 dolara satılırken farklı renk ve aksesuar seçenekleriyle fiyatta farklılıklar yaşanabiliyor.

Her Thumby, konsolu şarj etmek ve yazılımını güncellemek için pil, zil, oyun düğmeleri, güç anahtarı, ekran ve bir mikro USB bağlantı noktasına sahip. Ayrıca, anahtarlıklara da takılabiliyor.

Thumby’nin baş mühendisi Ben Rose, “Thumby ile amacım en küçük oyun konsolunu yapmaktı. İnsanlar bir cihazın küçük versiyonunu gördüklerinde onun ucuz olacağını düşünürler. Oysa biz boyutuna meydan okuyan güçlü bir işlemciye sahip yüksek kaliteli bir ürün tasarladık” dedi.

Rose sözlerine şu şekilde devam etti: “Thumby benim kişisel projem olarak başladı, ancak insanların prototipe tepkilerini gördüğümüzde, onu yeni bir TinyCircuits ürününe dönüştürmeye karar verdik. Bu da daha fazla insanın onu anahtarlıklarına takmasına, oynamaktan zevk almasına ve hatta kendi oyunlarını yaratmasına izin verecekti.”

Klasikleşmiş cihazların oldukça küçük versiyonlarını yapan TinyCircuits Ohio’daki GDex Konferansında “En Yenilikçi Ürün” ödülünü kazandı.

Burns, Thumby’nin 90’ların retro oyunlarına duydukları özlemle ortaya çıktığını söylüyor: “Ofisimizde bir oyun kartuşu koleksiyonumuz ve bir atari salonumuz var. Gerçekten oynanabilir ve programlanabilir, iyi hazırlanmış, titizlikle yapılmış küçük bir anahtarlığa sahip olmanın harika olacağını düşündük.”