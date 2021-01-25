Elon Musk’tan eski çalışanına “ticari sır hırsızlığı” davası

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, Alex Khatilov adlı eski yazılım mühendisine ticari sır hırsızlığı ve sözleşmenin ihlali iddiasıyla dava açıyor.

Şirket Khatilov’u, otomobillerin üretimi ve satışı ile ilgili çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirmek için geliştirdiği bir yazılım sistemi olan WARP Drive’dan kod ve dosya almakla suçluyor. Ayrıca güvenlik ekipleri onunla karşılaştığında olası kanıtları silmekle suçluyorlar.

28 Aralık 2020’de Tesla için çalışmaya başlayan Khatilov’un neredeyse aynı günlerde Dropbox hesabına dosyaları ve komut dosyalarını (Python adlı bir programlama dilinde yazılmış) yüklemeye başladığı iddia ediliyor.

Dava, Tesla’nın eski çalışanlarına ticaret hırsızlığı iddiasıyla açtığı ilk dava değil. 2018 sonlarında Otopilot kaynak kodunu kişisel hesaplarına ve cihazlarına kopyaladığı iddiasıyla Guangzhi Cao adlı çalışanına da dava açmıştı. Dava halen devam ediyor.

Şirket ayrıca, diğer elektrikli ve otonom araç işletmelerinde, Rivian ve Zoox’ta fikri mülkiyet hırsızlığı iddiasıyla eski çalışanlara dava açtı.

“YANLIŞLIKLA DROPBOX’A DÜŞTÜ”

Khatilov Cuma günü New York Post’a, yazılım dosyalarının yanlışlıkla Dropbox’ına düştüğünü söyledi. Bilgisayarındaki bir klasörü yedeklerken bir kopyasını oluştururken, istem dışı bu klasörü de Dropbox’a taşıdığını iddia etti. Khatilov, gazete konu hakkında kendisine ulaşana kadar Tesla’nın kendisine dava açtığının farkında değildi.