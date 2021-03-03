Twitter’dan Clubhouse benzeri yeni özellik: Twitter Spaces

Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter, hem etkisini hem de kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artırıyor. Bununla birlikte yeni özellikleri de kullanıcıların beğenisine sunuyor. “Twitter Spaces” olarak isimlendirilen bu hizmet, kullanıcılara sesli sohbet imkanı sunuyor, insanlara son dönemlerin en çok konuşulan mobil uygulaması Clubhouse gibi bir deneyim sunuyor.

TWİTTER’A CLUBHOUSE ÖZELLİĞİ

WebTekno'nun haberine göre, beta sürüm olarak Android kullanıcılarının hizmetine sunulmaya başlandı. Twitter Spaces, kullanıcıların bir sohbet kanalına katılmalarına imkan tanıyor. Ancak kendi kanalını kurma işlevi, şu an aktifleştirilmedi.

Şirket, gerekli çalışmaların devam ettiğini, kısa bir süre sonra aktif edilecek bu özellik ile kullanıcıların kendi sohbet kanallarını oluşturup, bu kanallar üzerinde tam hakimiyete sahip olacağını ifade ediyor.

Twitter Spaces hizmetinin kararlı sürümlere ne zaman geleceği, şu an için netleşmedi ancak özelliğin Android’e gelmesi, Clubhouse’ın Android’deki gücünü doğrudan etkileyeceği düşünüldüğünden çok uzakta olmadığı biliniyor.