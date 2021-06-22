Bir Reza Zarrab daha mı?

Halk TV'de, Veyis Ateş'le yaptığımız söyleşinin sabahında telefonun diğer ucunda iş adamı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) vardı. Ateş'in 10 milyon Euro istediğini ileri sürdükten sonra konuyu ABD'de arandığı iddiasına getirdi.

Müthiş öfkeliydi.

Şunları söyledi:

“Ben kara para aklama suçu işlemişsem kabul ediyorum. Benim dosyam orada. Bir tanesi dosyama baksın. Yok. Baran Korkmaz, Amerika'da aranıyor; yok öyle oldu… Yazık günah! 5 bin kişi çalışıyor bizim şirkette. 5 bin kişiden 1200'ü işsiz kaldı, biliyor musun? Neye sebebiyet verdiklerini bilmiyorlar.”

Görüşmeyi yaptığımızda tarih, 18 Haziran'dı.

SBK, kendisinden çok emindi.

Ancak hakkında ABD'de nisan ayından bu yana soruşturma yürütüldüğünden habersizdi.

ABD, 16 HAZİRANDA İSTEDİ

ABD Utah Bölge Mahkemesi, 10 Haziran'da Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in mahkum olduğu yargılama kapsamında çarpıcı bir karar aldı. SBK'nın ortağı olan Dermen'in Amerikan Vergi Dairesi'ni dolandırıp elde ettiği ve aktardığı paranın listesini istedi. Eldeki veriye göre 2013-2015 yılları arasında ABD'den SBK'ya ait hesaplara 18 işlemde 134 milyon dolar gönderilmişti.

Utah Eyalet Savcısı, 17 Haziran'da Dermen ve SBK'nın malvarlığına el konulmasını istedi.

ABD'liler SBK'nın Avusturya'da olduğunu öğrendi.

16 Haziran'da Viyana Savcılığı'na SBK'nın yakalanması ve iadesi için yazı yazıldı.

SBK, 19 Haziran'da yukarı Avusturya'da bulunan Tuna Nehri kenarındaki 60 bin nüfuslu Wels şehrinde SPA masaj için geldiği otelde saat 15 sularında yakalandı.

WhatsApp'ta en son saat 16.10'da online oldu, SBK.

Dün mahkemeye çıkarıldı.

Viyana, yetkisizlik kararı vererek, davayı Wels'e gönderdi.

SBK, 5 Aralık'ta arkasına bakmadan ayrıldığı Türkiye'de yargılanmak istiyor. ABD'ye iadesi halinde ağır bir ceza ve uzun bir tutuklulukla karşı karşıya kalabilir.

Kim bilir belki de kurtulmak için itiraflarda bulunabilir.

Kars Digorlu bir ayakkabı boyacısıyken nasıl birden bire ‘Robin Hood'luğa yükseldiğini…

ABD'den aktarıldığı iddia edilen kara parayı Türkiye'de ne şekilde işlettiğini…

Şirketlere çöküp çökmediğini…

Siyasilere, bürokratlara, savcılara ve gazetecilere dağıttığı avantaları anlatabilir.

Belki bir Reza Zarrab hikayesine daha hazır olmamız gerekiyor.

Ya Avusturya'da kalayım ya Türkiye'ye iade edin

SBK'nın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger ile davanın içeriğini konuştuk.

– SBK, neyle suçlanıyor?

ABD'de Kingston kardeşler davasıyla bağlantılı yeni bir soruşturma başlatılmış. Bu çerçevede, suç gelirlerinin aklanmasına sessiz kalmakla suçlanıyor.

– Soruşturma ne zaman başlatıldı?

Nisan başında. Utah Savcılığı, 16 Haziran'da Viyana Savcılığı'ndan iade ve yakalama istemiş. Büyük ihtimalle Avusturya'da olduğuna ilişkin istihbari bilgi alındı.

– Nerede yakalandı?

Wels'te. Yakalandığı gibi Viyana'ya götürüldü. Şu an federal mahkemeye bağlı bir cezaevinde tutuluyor.

– Türkiye'ye başvuru oldu mu?

Bilgimiz yok.

– Mahkemede ne talep ettiniz?

Öncelikle serbest bırakılsın. Bu bir iş adamı. Yatırımları var. Kaçacak göçecek hali yok. AB kamu düzenini bozmadığı için bu ülkede kalmaya devam etsin. İlla iade edecekseniz, edeceğiniz yer Türkiye olmalı. Avusturya-Türkiye arasında ortak sözleşme var, suçluların iadesine dair. Bu sözleme uyarınca Türkiye'ye iade edilsin.

Türkiye'de Baran Bey hakkında kara para aklamaktan dava var. Halbuki ABD, kara paradan dava açmamış. Biliyordun da sustun diye uyduruktan bir şey… Bizim davamız daha önce olduğu için Türkiye'ye iade etmeleri gerekir. İade yargılaması aylar, kimi zaman yıllar sürüyor. ABD'deki ceza Türkiye'dekine göre yüksek. Türkiye'de üç yıldan yedi yıla kadar hapis öngörülüyor.

– Kara para aklamaya dair savunmanız nedir?

ABD, Kingston kardeşlerin bu işi yaptığını ne zaman öğrendi? 2018'de. FBI var, CIA var. Siz bilememişsiniz. Biz nasıl bilelim? Yasal bir iş yapılıyor. Bio-dizel işi. Şirketten para geliyor ve Türkiye'ye yatırım yapılıyor. ABD'nin polis ve istihbaratını kara parayı bilmediği dönemde SBK nasıl bilebilir ki?

Kingston kardeşler Türkiye'de yabancı yatırımcı diye biliniyor. Siyasilerle fotoğrafları var. Gizli saklı adamlar değil. Kolombiya'da uyuşturucu üretip Meksika üzerinden ABD'ye sokmuyorlar ki. Herkes gibi ticaret yapıyorlar. Ne yapmış bunlar? Vergi iadelerini alıp ABD Gelir İdaresi'ne kazık atmışlar. İddia bu. Kingston kardeşler de kabul etmiş. ABD'ye kazık atıldığını SBK nereden bilsin?

– Şimdi ne olacak?

Viyana, yetkisizlikten ötürü davayı Wels'e gönderdi. Duruşma 14 gün sonra. SBK, Wels'de tutukevinde kalacak.

Metin Külünk'ü aradım

Türkiye, Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçiyi konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Bir siyasetçi” dediği bu kişinin AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Metin Külünk olduğu iddia ediliyor.

Külünk'ü aradım.

Yorumunu almak istedim.

Kısa kesti.

Şu yanıtı verdi:

“Hukuk varsa eğer, kişilik haklarıma, temel hak ve hürriyetlerime saygı duyun. İstirham ediyorum. Allah'a emanet olun.”