128 milyarı konuştukça batıyorlar!

Yapılan anketlerde olası bir seçimde halen her 100 kişiden 6'sının “MHP'ye oy veririm” demesi çözemediğim gizemlerden biri… Çok ilginç değil mi?

Yeni kurulan iki parti… Gelecek ve Deva… İkisinin de anlaşılır, kıvrak, ateş gibi ekonomi programları var. Her ortamda anlatmaya çalışıyorlar. İnsanlara ulaştırmak için çalışıp, didiniyorlar.

★★★

Ya MHP? Acaba amacı ne? Hani siyasi bir parti ya, insanların ekonomik refahını geliştirmek için bir çalışmaları var mı? Seçmenlerine ne vadediyor?

Başkanı çıktı, “128 milyar dolar nerede?” sorusu için “İhanetin ve melanetin maskesi olarak kullanılmaktadır” dedi. “Aradığınız para devlet kasasında” diyerek de adres gösterdi.

★★★

Bari gündemi takip etseydi. Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı bu dolarların satıldığını söyledi. Sahi “devlet kasası” derken neyi kast etti?

Hatta AKP Genel Başkan Yardımcısı “Kullanmasaydık iflas ederdik” dedi. Bu durumda MHP Başkanı'nın “İhanetin ve melanetin maskesi olarak kullanılıyor” dediği neydi? Çok farklı bir boyutta kendisi…

★★★

Kimse halkın parasının hesabını sormasın. Satılsın, saçılsın, serpilsin… Milletin 128 milyar doları eritildiğiyle kalsın… Sormak ne haddimize? Vatan haini damgasını vururlar gerekirse… Prompter'ın kablosu saraydan geçiyorsa demek, en güzeli ihanet, melanet falan demek… Yani? Bu soruyu sormanın ülke vatandaşı olmanın bir gereği olduğunu bilmemek… Biat etmek…

★★★

Esas “Veriler de bunları doğruluyor” diye bir çıkış yaptı… Hangi veriler? Koskoca MHP'de, Merkez Bankası bilançosunu okumayı bilen tek kişi yok mu? Cayır cayır satmışlar işte…

Neyse… Bu zihniyet için planladığım karakter sınırını aştım bile…

★★★

İşin aslı, ben konu ile ilgili açıklama yapayım derken ekonomi ilgili her şeyi birbirine karıştıran Nurettin Canikli'ye de üzüldüm… Gerçekten ekonominin en basit kavramlarını dahi bilmiyor mu? Yoksa savunmak adına yıllarını heba etmeyi, rezil olmayı mı göze alıyor?

★★★

Düşünsenize… Ekonomi mezunu ol… Yüksek lisansını İngiltere'nin sağlam üniversitelerinden Sheffield'da para-banka-finansman alanında tamamla… Ülkeye dönünce Maliye Başmüfettişliği, Gelirler Daire Başkanlığı, Defterdarlık yap.

Televizyona çıktığında “konvertibilite” yi bile yanlış anlat… Piyasa dinamikleri hakkında kahvede oturan herhangi birinden daha az bilgiye sahip olduğunu gösteren açıklamalar yap. Temerrüt koşullarının ne olduğunu bileme…

★★★

Bütün bunlar gerçek olamayacağına göre… Hepsinden kötüsü, insanların gözlerinin içerisine baka baka yalanlar söyle!

Siyasi menfaat için değer miydi bu duruma düşmek? Merkez Bankası'nı döviz büfesi durumuna soktun ya, 3 yıl sonra dönüp baktığında gurur duyacak mısın bu açıklamalarınla?