Yeniyetme Anayasası!

Cumhuriyetin kurulmasına liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrosu, o dönemin dünya ölçüsünde ünlü mimarı Bronu J.F. Taut'dan bir fakülte binası projesi yapmasını istedi. Fakülte, Atatürk'ün fikriydi. Mimar projeye son şeklini verip temel atmaya hazır hale 1937 yılında getirdi. Mustafa Kemal sağdı ve adını “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi” koyduğu binanın mimari özelliği ve burada ders verecek akademik kadro dahil her adımıyla ilgileniyordu. Bina 1938'de bitti. 1940 yılı Kasım ayında öğretime açıldı. Atatürk gözlerini hayata kapamıştı ama görkemli Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi'nin ön cephesine büyük harflerle “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” cümlesi kazınmıştı.

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Mürşit:

Yol gösterici demek.

Yeni kurulan devletin adı Türkiye Cumhuriyeti ve en hakiki yol göstericisi de “bilim” kabul edilmişti. Anayasa, diğer temel kanunlar, eğitim sistemi, ekonomik model, tüm kurumlar yol göstericinin aydınlattığı projektör ışığında yapıldı. Kurucular, “bilimi yol gösterici yaparak” kuruluşu gerçekleştirdiler.

100 yıl önceydi.

100 yıl sonra bugün “Yeniden kuruluş” yapalım diyenler “Yeniyetme” sayılırlar.

Yeniyetme:

“Ergen” demek.

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“Yeniyetme” diyerek onları hafife almak, hakaret etmek için değil sosyolojik olarak yazıyorum. Sosyolojik olarak ergen, çocukluktan çıkmış, olgunlaşmaya hazır, söyleyecek sözü ve yapılacak işi olduğunu ilan eden demektir. Yeniyetmeler, “Yeniden kuruluş” yapacaklarını ilan ediyorlar fakat Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin ön cephesinde kazılı “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” cümlesinin yerine “yeni yol gösterici olarak neyi koyacaklarını” bize söylemiyorlar. Bir ileri iki geri yaparak lafı lastik gibi uzatıyorlar. Bir yandan da ne amaç güdüyor ve kime mesaj yollamak istiyorlarsa “Yeni yol göstericilerinin İskilipli Atıf Hoca ile Ayasofya'ya Baş İmam diye atanan Boynukalın Hoca'nın” olacağının ipuçlarını veriyorlar.

İskilipli Atıf Hoca:

Padişahçıydı.

Boynukalın Hoca:

Laikliği istemiyor.

Yol göstericiniz kim?

Neyi ışık yaptınız?

Açıkça söyleyin.

★★★

Cümlelerde bol kıvırma var.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Yeniden Kuruluş Anayasası” derken biz, cumhuriyeti kurucu değerlerindeki maddi ve manevi ruhla birleştirecek, yeniden dirilişe vesile olacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak yeni anayasa yapma vakti olduğunu söylüyoruz” diyor.

Kurucu değerler:

Hakiki mürşit ilimdir.

Değişmez ilkeler:

Laiklik.

Tam bağımsızlık.

Bölünmez bütünlük.

Padişahlığın kaldırılması.

Hilafetin ilgası.

Egemenliği halka vermek.

Tarikatların kapatılması.

Dinin siyaset olmasına son.

Bağımsız yargı.

Çağdaş medeniyete ulaşma.

Bunlar Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrosunun benimsediği maddi ve manevi değeler ve AKP sözcüsü Özkan'ın söylediğine göre “Yeniden Kuruluş Yaparken bu değerleri alacaklar yeni ruhla” birleştirecekler.

★★★

Yani kurucu değerler kalacak.

Kurucu değerler kalacaksa sizin yeniliğiniz nedir? Yeni ruh dediğiniz kimdir?

İskilipli Atıf Hoca mı?

Boynukalın Hoca mı?

Kıvırtmayın.

Net söyleyin.

TARİHLE RÖPORTAJ (Unutkanlığa ilaç)

Aşırma var mı? Hocalar kim? Niçin susuyorlar?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğretim üyelerinin “rektörler seçimle gelsin” ve tüm Türkiye'ye örnek “demokratik duruş” olsun diye başlattıkları anayasal eylemin bugün 42. gününe gelindi. Atanmış Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun “aşırma (intihal, bilimsel bilgi hırsızlığı) yaparak doktor olduğu” da iddia edilmişti. Başta YÖK'ün ve onun başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın “soruşturma- inceleme- araştırma- gerçeği arama” başlatması ve varsa bir aşırma “Melih Bulu'yu adalet önüne çıkararak” 6 aydan 2 yıla kadar hapisle yargılanması sürecine kapı açması gerekirdi. Ayrıca atanmış rektör Melih Bulu doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi'nde yaparak “rektör de olabilmesine” dayanak elde etti. Melih Bulu'nun tez danışmanı Boğaziçi Üniversitesi hocası kim? Melih Bulu'nun tezini okuyup “akademik ahlaka uygun” diye kabul eden diğer 2 Boğaziçili Hoca kimler? Aşırma varsa neden göremediler? Niçin susuyorlar? Prof. Dr. Melih Bulu, kişisel hesabından bir hatıra fotoğrafı paylaşmış ve altına şunları yazmış. Bu doğru mu?