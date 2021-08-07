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Maliye, yangına Orman Bakanlığı’ndan önce müdahale etti

On gündür memleket cayır cayır yanıyor, hep beraber izliyoruz. Ormanlar, evler, insanlar ve hayvanlar ölüyor, biz yangın söndürme uçakları bekliyoruz. Ateş yine düştüğü yeri yakıyor maalesef.

İnsanların can ve mallarının tehlikeye düştüğü bu yerlerde, vergisel ödevlerini de yerlerine getirmeleri gerekiyor. Vergi Usul Kanunu'nun 13. maddesinde yer alan “mücbir sebep” düzenlemesi, pandemiden sonra yangın felaketinde de imdadımıza yetişti.

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE VERGİSEL ÖDEVLER ERTELENDİ…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca internet sitesinde yayımlanan 05.08.2021 tarihli duyuruya göre; Osmaniye ili Kadirli ve merkez ilçelerinde, Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçelerinde, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde; Adana ili Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edildi.

Buna göre; söz konusu yerlerde yangın tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından yangının başlangıç tarihi 28.07.2021 ila 01.11.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.

Mücbir sebep hali süresince;

■ Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri,

■ Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 08.07.2021 tarihli ve 136 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu bölgelerde mükellef olanlar bu beyannameleri için de uzatmadan faydalanabilecekler,

■ Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

■ Yangın tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

■ Yangın tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,

■ 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, uzatıldı.

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 16.11.2021 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler, yukarıda saydığım vergi, ceza ve gecikme faizleri ile 2021 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti 30.11.2021 Salı günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde 17 Ağustos 2021 tarihine kadar verilmesi gereken 2021 yılı 2'nci geçici vergi beyannamesi de verilmeyecektir.

Ayrıca mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 16.12.2021 Perşembe günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecek.

VERGİ BARIŞI NE OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusunda; mücbir sebep ilan edilen yerlerde mevcut mükelleflerin başvuru süresi 31.08.2021'de biten 7326 sayılı Kanun ile ilgili başvuruları ve ödemeleri ile ilgili bir belirleme mevcut değildir.

Bakanlığın, bu konudaki tereddütleri de bir an önce gidermesinde fayda var. Bu kanundan faydalanmak vergisel ödev değildir, ihtiyaridir. Dolayısıyla mücbir sebep kapsamına girmez denilebilir. Hatta vergi borcu olanın borcunu zaten 24 ay faizsiz taksitlendiriyoruz gerekçesi de yabana atılmamalıdır.

7326 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak isteyen ve mücbir sebep ilan edilen yerlerde yaşayan mükelleflerin, bu kanuna ilişkin başvuru ve ödemelerini mücbir sebep ilanından bağımsız takip etmelerinde fayda var.