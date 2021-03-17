Bodrum artık 82’nci il olmalı

Türkiye turizminin göz bebeği Bodrum, tüm dünyada tanınan ünlü bir ilçemiz…

Bir yabancıya “Türkiye'de hangi illeri biliyorsunuz?” diye sorsanız, il olmadığı halde Bodrum'u da bildiği illere ekler…

Bodrum bugün Türkiye'nin 82'nci ili gibidir.

Bodrum'un böylesine büyüyeceğini ve nüfus olarak Türkiye'nin 57 ilini geride bırakacağını kim bilebilirdi?

Halen Türkiye'de nüfusu 1 milyonu geçen 24 ilimiz var. Bodrum nüfus olarak bu illerin hemen ardından gelen Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya, Ordu, Erzurum, Afyonkarahisar illerinin arasında yer alıyor.

Bu 7 ilin nüfusları 700 bin ile 900 bin arasında değişiyor.

Bodrum'un kış aylarındaki nüfusu 800 binleri buldu. Yaz aylarında bu rakam ikiye katlanacak ve Bodrum milyonluk kentler grubunda yer alacak.

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Ben kış aylarında İstanbul'dayım ama yılın 12 ayını Bodrum'da geçiren dostlarım var. Ali Şen, Kemal Ulusu, Can Pulak, Arsal Tüzüner, Fatih Bozoğlu gibi…

Bodrum haberlerini onlardan öğreniyorum.

Arsal Tüzüner bana gönderdiği mesajda:

“Rahmi ağabey… Bodrum sevdalısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık çok geniş aydın bir nüfusun yaz-kış yaşamaya devam ettiği Bodrum'un gerçek kişiliğine kavuşması gerekiyor. Bu nedenle Bodrum il olmalıdır. Lütfen bu teklifimizi duyur.” diyor.

Arsal Tüzüner uzun yıllar YAYSAT Gazete Dağıtım Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nü ve Milliyet Gazetesi'nin Reklam Bölümü Başkanlığı'nı yapan deneyimli bir yöneticidir.

Ona hak vermemek mümkün değil.

Kim derdi ki, Bodrum, neredeyse İstanbul'u bile aratmayan bir hale gelecek?

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Korona salgını günlerinde Bodrum ne halde?

■ Ev kiraları fırladı, bazı yerlerde İstanbul'un rakamlarını geçti.

■ İmar rantı kışa filan bakmıyor. Merkez dışında ortalık şantiye alanı gibi… Hele Gündoğan bölgesi! Denize sıfır 4 katlı inşaatların yapıldığı haberini alıyorum.

■ Can Pulak, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, imar rantını sordu. Aras, bir şey yapamadıklarını, inşaatların hepsinin imar planında yer aldığını söyledi.

■ Eskiden yapılan dikkatsiz planlar bugün Bodrum'un canına okuyor!

■ Bodrum Belediyesi, elindeki cılız imkânlarla ve koranavirüs salgınına rağmen iyi şeyler yapmaya çalışıyor.

■ Dip dibe yapışık yeni siteler, kamyonlar-kepçeler ve dozerler Bodrum'u bozmaya devam ediyor.

■ Bodrum'da bir de cezaevi olayı var. Devletin, Bodrum'un en verimli tarım topraklarına Türkiye'nin en büyük cezaevlerinden birini yapması şaşkınlık yarattı! Devasa hapishanenin Bodrum'a ne faydası olabilir ki? Bu cezaevi, AKP iktidarının Bodrum'a bakış açısını göstermesi bakımından ibretliktir!

■ Bütün bunlara rağmen yine de ülkemizde rahat ve güzel yaşanacak yerlerin başında Bodrum geliyor.

TEBESSÜM

Temel'in erkek çocuk takıntısı!

Temel evlenmiş, bir süre sonra karısı Fadime hamile kalmış…

Sokaklara fırlayan Temel günlerce “Oğlum olacak, oğlum olacak” diye naralar atmış!

Karadenizli arkadaşları ve akrabaları onu “Erkek çocuk babası olacak” diye hararetle tebrik etmişler.

Aylar geçmiş, doğum yaklaşırken Temel aldığı cazip bir iş teklifi üzerine yurt dışına çalışmaya gitmiş. Birkaç ay sonra da Fadime doğum yapmış… Bir de bakmış ki bir kız çocuğu…

Kocasının erkek çocuk takıntısını bilen zavallı kadın “Eyvaah! Yandım ben! Temel'e nasıl söylerim kız doğurduğumu?” diye ağlamaya başlamış. Kendine gelince Temel'e şu mektubu yazmış:

“Temel'ciğum, canım kocaciğum, müjde, bir çocuğumuz oldu. Elleri, ayakları, gözleri, kaşları, ağzı, burnu aynı sen, gerisi ben!”

GÜNÜN SÖZÜ

“Turist döviz getirir, ahlâk götürür” diyen kişilerden şüphe etmeli!

