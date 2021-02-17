Kim kaybedecek Kim kazanacak

PKK, 1973'ten beri savaşıyor.

PKK, yaklaşık elli yıldır insan katlediyor.

Bu, savaş-şiddet stratejisi on binlerce insanın ölmesine, sakat kalmasına sebep oldu. Milyonlarca insanın Batı'ya göç etmesine neden oldu.

Peki, ne kazandı bu her politik kılığa giren maceracılık?

Kazandığı yok ama kaybettirdikleri bu köşe yazısına sığmaz.

Peki, kazanma ihtimali var mı?

Elli yıldır kazanamayan eli kanlı PKK'nın kazanma şansı yoktur. Gündemdeki Gara Operasyonu/Pençe Kartal 2 bunu bir kez daha ortaya koydu.

Harekatın birinci ayrıntısını yazayım; 13 güvenlik görevlisinin o dağda olduğunun öğrenilmesi nasıl gerçekleşti?

Bu sorunun yanıtı PKK'nın artık kazanmasının imkansız olduğunu gösteriyor. Terörle mücadelede artık uzay teknolojisi -örneğin uydular- kullanılıyor! Türkiye, Göktürk 2 uydusuyla Kuzey Irak'ta Kandil dağını üs olarak kullanan PKK faaliyetlerini yakından izliyor…

Elli yıl önce PKK insan öldürmeye başladığında Türk Ordusu'nun elinde derme çatma telsizler vardı. Son yıllardaki teknolojinin devrim niteliğinde gelişmesiyle robot teknolojisi, nano teknoloji, biyo-teknoloji ve sinir bilim alanındaki ileri düzeyde gelişmeler savaşın boyutunu çok değiştirdi/değiştiriyor!

Teknolojik yenilikler, orduların, silahların, güvenlik ve savunma sistemlerinin köklü dönüşüme sebep oldu/oluyor. Ordular bünyesinde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, sinir bilim, genetik gibi bilim insanları, mühendisler bulunuyor, üniversiteler ile işbirliği yapılıyor ve sonuçta terörle mücadelede bambaşka çözümler üretiliyor.

Bu yeni savaş biçimi, insan gücünden çok, akıllı silahları kullanmaya dayanıyor…

Bazı örnekler vereyim:

DİJİTAL SAVAŞ

Sanmayınız ki sadece istihbarat için kullanılan insansız uçaklar var.

Sanmayınız ki sadece terör hedeflerini imha eden insansız uçaklar var.

Artık… İnsanüstü yeteneklere sahip, (kurşun işlemez, nişan alma becerisi kusursuz, aşırı sıcak-soğuk koşullarda görevlerini başarıyla yapan) hedefleri algılayıp yok eden askeri robotlar var…

Artık… Robotik lazerle keskin nişancı tespit sistemi var…

Artık… Özel operasyonlarda ateş gücü desteği sağlama ve askerlerin ulaşamayacağı alanlarda keşif amaçlı kullanılan Robotank var…

Artık… İnsansız askeri kamyon ve drone tank var…

Artık… Çatışma ortamlarında askere olabildiğince bağlılığı azaltan, uzaktan kontrol edilen bomba ve mayın imha sistemleri var…

Artık… İstihbarat toplama ve arama kurtarma çalışmalarında görüntü almayı sağlayacak ya da bomba olarak kullanılan sinekler, böcekler var… (Yusufçuk böceği (dragonfly) örnek alınarak üretilen uçan robotlar, teröristlerin bulunduğu yerleşim alanlarında istihbarat toplamakla kalmıyor toprak altındaki tünelleri, silah depolarını tespit edip görüntülüyor.)

Artık… Mini dalga savaşları adı verilen cep telefonu ve Wi Fi sinyallerini kullanarak gerçekleştirilen zihin kontrol yöntemleri var.

Artık… Nano teknoloji sayesinde; patlayıcılara dayanıklı, yanmaz, kurşun geçirmez, kamuflajla görünmezlik özelliğine sahip askeri kıyafetler var…

Uzatmayayım…

DUVARIN ARKASI

Türkiye savaş teknolojisi konusunda son yıllarda çok ilerlemeler yaptı.

Örneğin… Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Duvar Arkası Hedef Tespit Radarı (DAR) yaptı. Bu sistem; gözle temas imkanı olmayan, optik sensörler ile veri toplanamayan, arada duvar gibi engelin bulunduğu durumlarda arkadaki canlı varlığını belirliyor. Ki bununla da kalmıyor, duvar arkasında kaç insan bulunduğu ve bunların konumları hakkında bilgi veriyor.

Keza: ASELSAN tarafından geliştirilen duvar ötesi kameralar var.

Türkiye'de benzer çok araştırma-çalışma var, milli yerli sistemler -yıllardır bize bu tür teknolojiyi ihraç etmeyenlere inat- ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtardı/kurtarıyor.

Peki, hâlâ gerilla usulüyle savaşan PKK'nın bu teknoloji savaşını kazanması mümkün mü? Gara Operasyonu gösteriyor ki, bu teknolojik gelişmişlik ile hangi mağarada saklanabilirler ki? Kandil'in ömrü hiç uzun değil…

PKK…

Ya kadrolarını ölüme sürükleyerek bir nevi intihar edip yok olacak.

Ya da silahı bırakıp barış yapacak.

Bir üçüncü yol yok artık; elli yıllık pratik bunu net olarak ortaya koyuyor.

Nihai olarak yakın gelecekte;

PKK bitecek.

Gladio artıkları bitecek.

Türkiye kazanacak.

Barış, demokrasi, özgürlük kazanacak.