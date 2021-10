PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş’ın GÜVEN Duyduğu ‘UMUT’u

Sevgili okuyucularım, son zamanlarda ülkenin gündemini konuşan programların revaçtakilerini araştırırken bana gelen maillerden, haber programları siyasi tartışma programları, tek konukları olan programlar, televizyonlarda büyük ilgi görmekte olduğunu fark ettim. Bunlar arasında bazılarında reyting kaygısı olanlar varken keyifle izlenileceğiniz kaliteli konukları olan TV programları da kendi alanlarında bir hayli konuşuluyor. Bu programlardan biri de bana gelen bir mailden esinlenerek takip ettiğim ‘DurakTürk TV'de yayınlanan bir program. İnternet yayıncılığı yapan bu kanalda, Doğan Ay isimli bir haberci kardeşimizin programına geçenlerde takılı kaldım. Doğan Ay ile Sıfır Hattı adlı programının canlı yayın konuğu çok önemli siyasetçi, İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan'dı. Dikkatimi çeken yayını sonuna kadar izledim. Gerçek, konusunda uzman, tecrübeli devlet adamı Türkiye'nin gündemi ile ilgili ciddi ve dikkat çekici önemli açıklamalar yaptı. Programın sorularını hazırlayan Moderatör Doğan Ay, gelecek vaat ettiğini her halinden gösteriyordu. Çok donanımlı ve teke tek konuk konusunda oldukça iyi bir inisiyatif kullanan genç kardeşimizi kutlayarak, rotamızı spor ekranına, Beşiktaş'ın, her geçen gün ivme kazanan futbolcusu Umut Meraş'a çeviriyoruz. Geçtiğimiz hafta sakatlanan sol bek Umut Meraş oynadığı maçlarda takıma kazandırdığı kolektif futbol anlayışla dikkat çekiyor. Özellikle kestiği karşı atakları çok çabuk oyuna sokup orta sahaya kadar dripling yapıp, ileri uç oyuncularına iyi asistler yapan Umut Meraş, Bursaspor'dan Fransa ligine gitmiş oradaki harika maçlarının ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu. Milli futbolcu dinamik atletik yapısı ve çabuk oyun inisiyatifi ile ivme kazanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın efsane kaptanı geçen yılın ise çifte şampiyon hocası Sergen Yalçın, Güven'i Umut'u Rıdvan'ı ile adeta muhteşem genç bir kadro inşa etti. Sanırım Galatasaray maçı ile bu yaptığı ataklar daha çok ortaya çıkacak. Sivas'a attığı iki enfes gol ile bütün hafta kendisinden konuşturan, Güven'e her koşulda Kartal'ın güveneceği böylelikle kanıtlamış oldu. Sabah haberlerinde çok iyi reytingler alan Mesut Yar kardeşimi kutlamak istiyorum. Hakikaten iki önemli kanalda ortak yayın yapmasıyla birlikte her geçen gün izleyici sayısını artırarak çok başarılı neticeler alıyor. Sevgi ile kalın.