PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökçe Bahadır’dan muhteşem performans

Sevgili okuyucularım geçtiğimiz salı akşamı FOX ekranında saat 20.00'de başlayan ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır muhteşem bir oyun performansı ile başladı. İlerleyen bölümlerde çok iyi bir dizi senaryosu oluşacağını düşünüyorum. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Cevdet Arıcılar, Sumru Yavrucuk gibi tecrübeli oyuncular bulunuyor. Gökçe Bahadır benim inisiyatifime göre, ekranların en başarılı ve ayrıca kitlesi inanılmaz fazla olan bir oyuncu. ‘Evlilik Hakkında Her Şey' dizisini bir kaç yıl evvel yine FOX'ta başlayıp reyting rekorları kıran ‘Mucize Doktor' dizisin yapım şirketi olan MF Yapım yapıyor. Dizi ilerleyen bölümlerde senaryo olarak birçok enteresan konu ile düşündürecek. Özellikle pandemi ile yaşam tarlamızın zorlaştığı şu günlerde sanırım psikolojik olarak etkilenmeyen yoktur. İşte tamda bu noktada ‘Evlilik Hakkında Her Şey'in başlaması tüm kadınların ilgisini çekecektir. İlk bölümünde karşısında geçen yılın birincisi ‘Masumlar Apartmanı' olmasına rağmen (abc ve ab kategorisinde) çok güzel bir reyting yakalayan dizi, FOX'un reklam bölümünü de sevindirecek reklamlar alacaktır. Özellikle Cenk Soner'in Genel Müdür olduğu günden bu yana FOX'un reyting ve reklam alma ivmesi sürüyor. Cenk Soner, son yılların en başarılı yöneticisi olarak dikkatleri üstünde topluyor. Özellikle haberlerinin çok başarılı olmasından dolayı erkek izleyicinin sıkça geldiği kanala Cenk Soner erkek seyirci formatlı ‘Savaşçı' gibi diziler alıp reytinglerini sürekli rekor seviyede tutabilirdi. Ancak reklamların ivmesi kadın ağırlıklı olmasından dolayı tercihi hep inatla kadın dizilerinden yana oldu. Yayına koyduğu, erkek kadın formatlarını belli bir dengede tutmayı başardı. Spor ekranında ise Ozan Zeybek hiçbir yerde konuşulmayan, yorumları ile çok ses getirmeye devam ederken, erkek seyircinin maç yayınlarını yine çok yakından takip ettiğini görüyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu yıl yine zirvenin daimi adayları gibi gözüküyorlar. Sık sık bu köşemde dile getiriyorum çocuk kanalların 10'ar dakikalık yayınlarının reyting listesine girmesi tüm televizyon dünyasına zarar veriyor. Sabit 5-11 yaş kitlesinin izlediği bu 10 dakikalık yayınlar kendi aralarında ölçülüp bir reyting listesi oluşturabilirler. Çünkü aldıkları reklam geliri buna göre paylaşılıyor. İlk 100 yayın arasına giren 35 çocuk yayınının reklamı bu şekilde artmıyor. Tam tersi sosyal mecra ile yarışan 50 yıllık ekranın emekçi yapımcılarına köstek oluyor. Sevgi ile kalın…