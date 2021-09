PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yaşam tarlası

Sevgili okuyucularım, zor günler içerisindeyiz. Bir taraftan pandemide artan vakalar, bir taraftan da hayatın getirdiği ekonomik zorluklar. Pandemi ülkemizde 11 Mart 2020'de başladı. O günkü bir vaka çeşitli dalgalarla yükseldi, indi… 1.5 yıldır salgın gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şu günlerde ise günlük vaka sayılar 30 bine yaklaştı. Sağlık personeli 1.5 yıldır sahada inanılmaz bir mücadele veriyor. 10 binlerce vatandaşımız covid -19'dan hayatını kaybetti. Koronavirüs ile günlerce savaşmış, yaşama yeni bir sayfa açmış milyonlarca insanın “çok şükür” deyişini, yaşam tarlasının tüm zorlu ekin ve biçmelerini şu anda sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Sabırlı sakin kalabilen, ekininin ve biçmenin yeşermesini birkaç yıl sonra alır. Öteki türlü her şeye kızgınlık mertebesinde olmak işleri zorlaştırır. Rotamızı yeni sezona merhaba diyen

sevilen dizi ‘Camdaki Kız' iledevam ediyoruz. Dizi yayına girdiği hafta ab kategorisinde birinci oldu. Gündüz kuşağının çok sevilen programcısı Nur Viral ise her sabah ‘Hayatta her şey' var diyor. Reyting performansı süper olan ‘Nur Viral'i izleyici çok seviyor. İçtenliği ile gönüllerde taht kuran Viral, aynı zamanda çok iyi bir ev hanımı. Kendisine başarı dileyip ekran turumuza Mesut Yar'ın sabah kuşağındaki programıyla devam ediyoruz. Mesut Yar haber programında çok iyi reytingler alıyor. Yar, çok uzun yıllardır bu formatın meyvelerini topluyor. Yaptığı yorumlar ve sempatik yüzü izleyicinin kendisinde kalmasını sağlıyor. Sarap Paköz de bu yıl başarı grafiğini sürdürüyor. Özgüvenli konuşması izleyicini takdir ettiği konuların başında geliyor. Eski haber spikeri Serap Paköz'ün düzgün telaffuzu yaptığı programla özleşmiş durumda. Sevgi ile kalın…