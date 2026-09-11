Yüksek enflasyon dönemlerinde, adını sıkça duyduğumuz ve önümüzdeki yıllarda da duymaya devam edeceğimiz en kritik kavramlardan biri şüphesiz Yeniden Değerleme Oranı (YDO). Vergi, harç, ceza ve maktu tarifelerin yıllık artışını belirleyen bu oran, toplumun her kesimini doğrudan ve derinden etkiliyor. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandığında resmiyet kazanacak olan bu oranı, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımıza ve iş dünyasına bir öngörülebilirlik sağlamak amacıyla önceden simüle ediyoruz. Peki, 2026 yılı YDO projeksiyonları bize ne söylüyor? Fırtına gerçekten dindi mi, yoksa katmerli zamlar can yakmaya devam mı edecek? 2026 yılı YDO senaryoları: En iyimser tablo bile %27.16 Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine göre YDO, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) ortalama fiyat artışıdır. Önümüzdeki eylül ve ekim aylarındaki aylık Yİ-ÜFE artış senaryolarına göre yaptığımız hesaplamalar, bizi bekleyen manzarayı somut bir şekilde ortaya koyuyor: - Senaryo 1 (Aylık artışlar %0): Önümüzdeki iki ayda enflasyon sıfır bile gelse, 2026 yılı YDO oranı %27.16 olacaktır. - Senaryo 2 (Aylık artışlar %1): Eylül ve ekim aylarında %1’lik artışlar yaşanırsa, YDO %27.51 seviyesine çıkacaktır. - Senaryo 3 (Aylık artışlar %2): Aylık artışların %2 olması durumunda oran %27.85 olacaktır. 2022’de 100 liralık vergi, harç veya ceza 2027 itibarıyla 811 liraya çıkacak 2022 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek YDO oranı olan %122.93’ü yaşadık. 2023, 2024 ve 2025 yıllarında kademeli olarak YDO oranları düştü. Geçen yıl %25.49 olan YDO oranı 2026 yılında tekrar tırmanışa geçecek. Çünkü eylül ve ekim aylarında Yİ-ÜFE aylık sıfır bile gelse YDO %27.16 olacak ve 2025 yılı YDO rakamının üzerinde gerçekleşecek. Anlayacağınız YDO’da fırtına dinmek bir yana daha da sert esmeye ve bu rüzgarla 2026 yılının enflasyonunu 2027 yılına da taşımaya devam edecek. YDO nedeniyle maktu vergi ve cezalar neredeyse otomatik artıyor. Yıl içinde ilave manuel zamlar da yapılıyor. Onları dikkate almadığımızda bile sadece YDO etkisiyle 2022 sonunda 100 lira olan bir maktu vergi veya ceza 2027 sabahında 811 liranın üzerine çıkacak. Kar- topu gibi katlanarak artan bir vergi/ceza mekanizması. 2027 sabahına vergi/harç/ceza zamları ile uyanacağız Önümüzdeki iki ayda enflasyon sıfır dahi çıksa, trafik cezaları ve idari para cezaları başta olmak üzere pek çok vergi, harç ve ceza unsuru önümüzdeki yıl en az %27.16 oranında zamlanacaktır. İşte bu en iyimser oranla bile 2027 sabahında karşılayacağımız bazı vergi, harç ve ceza tutarları aşağıdaki gibi olacaktır: Cumhurbaşkanı yetki kullanır mı? Anayasa ve ilgili kanunlar çerçevesinde Cumhurbaşkanı’nın MTV, Emlak Vergisi, Harç ve Damga vergisi gibi kalemlerde YDO’nun altında veya üstünde ayrıca oran belirleme yetkisi mevcuttur. İdari para cezaları ve trafik para cezaları konusunda Cumhurbaşkanı’nın bu cezaları indirme veya artırma yetkisi yoktur, YDO oranında otomatik olarak artarlar. YDO ile önceki yılın enflasyonu sonraki yıla taşınıyor Özetle, 2027 sabahına da vergi ve ceza artışları ile uyanacağız. Ayrıca, şimdilik kamunun elinde bulunan köprü ve otoyol geçiş ücretleri de muhtemelen YDO dikkate alınarak artırılacaktır. YDO endeksli otomatik vergi/ceza zamları bir önceki yıl yüksek enflasyonunun bir sonraki yıla aktarılmasına neden olarak enflasyonist sarmalı besliyor. YDO’nun oranı az çok bellidir. %27’nin üzerinde olacağı aşikardır. Bu oranı vergi, harç, resim ve ceza artışlarında aynen kullanmak dezenflasyon politikalarının söylem düzeyinde kalacağı anlamına gelecektir. Karar vericilerin bu yüksek oranların vatandaş üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletecek yasal ve idari düzenlemeleri gündeme alması gerekir. Ancak, bizim bu yönde adım atılacağı yönünde bir beklentimiz maalesef yok.