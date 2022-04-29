2021’de Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 3 binden fazla göçmen denizlerde hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada geçen yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde 3 binden fazla göçmenin hayatını kaybettiğini açıklandı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sambia Mantou, 2021 yılı içerisinde göçmenlerle ilgili olarak "Göçmenlerin 1.924'ü Orta ve Batı Akdeniz'de öldü ya da kayboldu, 1.153'ü ise güneybatı Afrika'dan Kanarya Adaları'na geçerken öldü yada kayboldu" açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada geçen yıl Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken denizde 3 binden fazla göçmenin hayatını kaybettiğini açıklandı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sambia Manto yaptığı açıklamada 2021 yılı içerisinde hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili olarak “Göçmenlerin 1.924’ü Orta ve Batı Akdeniz’de öldü ya da kayboldu, 1.153’ü ise güneybatı Afrika’dan Kanarya Adaları’na geçerken öldü yada kayboldu ” ifadelerini kullandı. Manto bu yılın başından itibaren ise yaşamını yitiren göçmen sayısının 478'e ulaşmasının endişe verici olduğunu söyledi.
BOTLARLA ÖLÜME YOLCULUK
Kovid pandemisi ve beraberindeki sınırların kapatılması, birçok insanın zor koşullara rağmen Avrupa’ya ulaşma arayışında insan tacirlerine yönelmesi nedeniyle göç akışları üzerinde etkili olduğunu belirten Sambia Mantou, geçişlerin çoğunun aşırı yüklü ve yetersiz şişme botlar tarafından yapıldığını belirterek “Bu botlar, Afrika’nın batı kıyısından başlayıp Kanarya Adaları’na doğru yola çıkarak on gün kadar sürebilen yolculuk sırasında sıklıkla sönüyor veya batıyor” dedi.