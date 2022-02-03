250 yıllık gizem çözüldü: Kaptan Cook’un gemisi bulundu

Özellikle Büyük Okyanus'ta yaptığı seyirleri ve bu seyirlerde yaptığı ada keşifleri ile ünlü olan Kaptan James Cook'un bu seferlerinde kullandığı gemisi tam 250 yıl sonra ABD'nin Rhode Island eyaleti kıyılarında bulundu.

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İngiliz denizci ve kâşif Kaptan James Cook’un gemisinin, 250 yılın ardından Rhode Island kıyılarında bulunduğu açıklandı. Böylelikle tarihin 250 yıllık gizeminin çözüldüğü bildirildi.

Kaşif, gemiyi 1770’de Avustralya’nın doğu kıyılarını keşfetmeden önce Güney Pasifik çevresinde gezinmek için kullandı.

Endeavour isimli gemi en son 1778’de Devrim Savaşı sırasında görüldü.

250 YILDIR SULARA GÖMÜLÜ

Enkazın Rhode Island, Newport Limanı’nda tespit edildiği açıklanırken, yaklaşık 250 yıldır ABD sularında yattığına inanılıyor.

Geminin kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta; yüzeyin 14 metre altında yer aldığı ve tortular içine gömülü olduğu açıklandı.

Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi müdürü Kevin Sumption konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Arşiv ve arkeolojik kanıtlara dayanarak, bunun Endeavour olduğuna ikna oldum.” dedi. Sumption Bu önemli bir an. Denizcilik tarihimizin tartışmasız en önemli gemilerinden biri. Tam 20 yıllık araştırma sonunda onu bulmayı başardık” dedi.

Ancak ABD’deki araştırmacılar, bir sonuca varmak için “çok erken” olduğunu söyleyerek, araştırmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaptan Cook, yetenkli ve usta bir denizci ve kaşif olduğu kadar, harita çalışmaları ve iskorbüt hastalığına çare bulmasıyla da ünlenmişti. On sekizinci yüzyıl denizcileri arsında bir sorun olan ve C vitamini eksikliğinden ileri gelen iskorbütü; temizlik, iyi havalandırma, tere otu, tuzlanmış lahana ve portakal özünden oluşan beslenme uygulamasıyla tedavi etmişti.

1768 yılı Mayıs ayında Cook, Büyük Okyanus’u keşfetmekle görevlendirildi. Cook’un yolculuklarının tarihteki önemli etkilerinden biri Avrupa ülkelerinin Büyük Okyanus’ta kurduğu sömürgelere öncülük etmesi oldu.

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