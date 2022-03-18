3 Baltık ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etti

Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'daki işgal nedeniyle toplamda 10 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Sozcu.com.tr

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Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya toplamda 10 Rus diplomatı sınır dışı etti. Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları, Litvanya'nın 4, diğer iki ülkeninse 3'er Rus yetkiliyi ülkeden sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kararın “Ukrayna'daki Rus saldırıları ve diplomatik misyona uymayan davranışlar” nedeniyle koordinasyon içinde alındığı bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların “Rusya'nın işgalini haklı gösterme çabaları ve Estonya'nın güvenliğini tehdit etmeleri” nedeniyle ülkeden gönderildiğini kaydetti.

Bulgaristan da bugün ülkede bulunan 10 Rus diplomatı persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etmişti.

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