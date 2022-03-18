Abone Ol

3 Baltık ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etti

Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'daki işgal nedeniyle toplamda 10 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
3 Baltık ülkesi, Rus diplomatları sınır dışı etti

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya toplamda 10 Rus diplomatı sınır dışı etti. Üç ülkenin dışişleri bakanlıkları, Litvanya'nın 4, diğer iki ülkeninse 3'er Rus yetkiliyi ülkeden sınır dışı ettiğini duyurdu.

Kararın “Ukrayna'daki Rus saldırıları ve diplomatik misyona uymayan davranışlar” nedeniyle koordinasyon içinde alındığı bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, diplomatların “Rusya'nın işgalini haklı gösterme çabaları ve Estonya'nın güvenliğini tehdit etmeleri” nedeniyle ülkeden gönderildiğini kaydetti.

Bulgaristan da bugün ülkede bulunan 10 Rus diplomatı persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etmişti.

Bulgaristan 10 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti İlginizi Çekebilir Bulgaristan 10 Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı İlginizi Çekebilir Rusya, Baltık ülkelerine hava sahasını kapattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Estonya Letonya Litvanya Romanya Rusya Ukrayna