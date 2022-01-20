ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Moskova’nın sizi bölmesine izin vermeyin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Moskova’nın sizi bölmesine izin vermeyin” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, gerçekleştirdikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, “Rusya, Ukrayna’yı sadece silahlarla tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomiyle de tehdit ediyor. Mali ve ekonomik sistemlerin güvenlik tehditlerinden etkilenmemesini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Rusya’nın ekonomik ambargolarına karşı koymada Ukrayna’yı desteklemeye hazır olduğu için ABD’ye minnettarım” şeklinde konuştu.

“LAVRON’A MÜZAKERELERDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Cenevre'de bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov için, “Lavrov'a müzakerelerde başarılar diliyorum. Ne yazık ki kendisi benimle iletişim kurmuyor. Cuma günü düzenlenecek görüşme çok önemli. Ayrıca bizim için Rusya'nın tutumunu daha yapıcı ve daha sakin hale getirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteğini bir kez daha dile getirerek, “Ukrayna'nın güvenliği, refahı, egemenlik ve bağımsızlığı Rusya tarafından zarara uğratılıyor. ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yeniden hatırlatmak için bu ziyareti gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“MOSKOVA’NIN SİZİ BÖLMESİNE İZİN VERMEYİN”

Bakan Blinken, Ukrayna'nın birlik olması gerektiğini söyleyerek, “Ukrayna hükümeti ulusal çıkarları ve farklılıklarını bir kenara bırakacak gelecek zor günler için birlik olmalıdır. Moskova'nın sizi bölmesine izin vermeyin” şeklinde konuştu.

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