ABD’de kar fırtınası korkusu: Evden çıkmayın

Amerika'da Doğu Kıyısı fırtınası öncesi binlerce uçuş iptal edildi. Long Island'ın kuzeyinde New England kıyılarında ağır kar fırtınası koşulları bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları Cumartesi günü evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Tayfun HOPALI / ABD

New Jersey ve New York’ta fırtınanın yaklaştığı uyarısıyla olağanüstü hal ilan etti. Covid-19, Doğu Sahili’nin kar fırtınası için hazırlıkları da zorlaştırıyor. New York, toplu taşıma ve banliyö hatlarındaki gecikmeler konusunda uyarılarda bulundu. Miami’de hava bu hafta sonu donma noktasına kadar düşebilir.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York şehrinin fırtınaya hazır olduğunu söyledi. Fırtına, Doğu Sahili’nde 5000'e yakın uçuş iptal oldu.

En az üç eyaletteki valiler, meteoroloji yetkilileri tarafından “güçlü ve tehlikeli” olarak tanımlanan bir kış fırtınasının Orta Atlantik, Kuzeydoğu ve New England’ın büyük alanlarını önemli ölçüde etkilemesi ve bazı yerlerde kar yağışının çok yüksek ölçülmesi nedeniyle acil durum ilan etti.

Ulusal Hava Servisi, Güney Delaware, orta ve doğu Long Island, Güneydoğu Connecticut ve Rhode Island’ın yanı sıra Doğu Massachusetts ve Doğu Maine’in bazı bölgelerinde kar fırtınası uyarıları yayınlandığını açıkladı.

